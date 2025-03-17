Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe

Nội dung công việc: Các công việc đối ứng khách hàng hiện hữu (bố trí xe cho thuê, các nghiệp vụ thanh toán, giải quyết khiếu nại,...)

Nội dung công việc:

- Đối ứng khách hàng (Hiện tại sẽ đối ứng với khách hàng đến từ TP.HCM, sau khi quen với công việc sẽ phụ trách hỗ trợ khách hàng đang sử dụng dịch vụ của công ty từ chi nhánh Hà Nội).

- Hỗ trợ khách hàng đến công ty thanh toán bằng thẻ

- Quản lý đội ngũ tài xế và tuyển dụng nhân sự tại Hà Nội

- Quản lý công việc liên quan đến điều phối xe kinh doanh trong công ty

- Trong tương lai, cùng với giám đốc chi nhánh người Nhật lập chiến lược để phát triển kinh doanh mảng thuê xe ô tô

- Các công việc hỗ trợ cho cấp trên người Nhật.

- Chăm sóc khách hàng hiện hữu và khai thác khách hàng mới.

Thời gian làm việc:

- 8:30~17:30 (Thứ 2 - Thứ 6)

- Nghỉ Thứ 7 và Chủ Nhật

※Có thể đối ứng khi khách hàng liên lạc ngoài giờ hành chính và ngày nghỉ.

Địa điểm làm việc: Quận Ba Đình, Hà Nội

Địa điểm làm việc:

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

- Nam, dưới 35 tuổi

- Tiếng Nhật Business (N2 trở lên) (có thể đọc và viết được chữ Kanji)

- Trên 2 năm kinh nghiệm trợ lý người Nhật, hỗ trợ khách hàng hoặc kinh nghiệm kinh doanh.

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Kỹ năng làm việc nhóm

- Kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản

- Có tính cách điềm đạm.

- Kỹ năng linh hoạt đối ứng với khách hàng (giải đáp thắc mắc, giải quyết khiếu nại, ...)

- Sẵn sàng đối ứng công việc ngoài giờ khi có sự cố phát sinh

- Kỹ năng vi tính văn phòng (word, excel)

Ưu tiên:

- Tiếng Anh giao tiếp

- Kinh nghiệm làm việc hoặc học tập tại Nhật Bản

- Kinh nghiệm làm việc tại các công ty cho thuê xe ô tô

Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 20,000,000 VND ~ 25,000,000 VND (GROSS)

Lương:

Phúc lợi:

- Thưởng 1 lần/năm

- Đóng các loại bảo hiểm theo quy định của Luật Lao động

- Hỗ trợ máy tính, thẻ sim điện thoại

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Tăng lương 1 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam

