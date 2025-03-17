Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Tư vấn các gói nhượng quyền và tư vấn các gói mở quán, chịu trách nhiệm doanh số theo tháng, quý, năm.

Tư vấn các gói nhượng quyền và tư vấn các gói mở quán

Hỗ trợ triển khai các dự án nhượng quyền: Thực hiện nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và hỗ trợ các đối tác nhượng quyền trong quá trình ký kết hợp đồng.

Hỗ trợ triển khai các dự án nhượng quyền

Tư vấn, hỗ trợ đối tác nhượng quyền: Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ các đối tác về quy trình vận hành và các quy chuẩn của hệ thống nhượng quyền.

Tư vấn, hỗ trợ đối tác nhượng quyền

Triển khai các gói mở quán quán mới: Tham gia vào quá trình thiết lập và triển khai quán mới, từ việc tìm kiếm mặt bằng, làm việc với các nhà thầu, giám sát tiến độ thi công đến khi quán đi vào hoạt động.

Triển khai các gói mở quán quán mới

Đảm bảo chất lượng hoạt động của các quán nhượng quyền: Hỗ trợ theo dõi và đánh giá hoạt động của các quán để đảm bảo chất lượng dịch vụ và đạt các chỉ tiêu doanh thu.

Đảm bảo chất lượng hoạt động của các quán nhượng quyền