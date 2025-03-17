Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam
- Hà Nội: Phân khu Liền Kề, KDT Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu
Tư vấn các gói nhượng quyền và tư vấn các gói mở quán, chịu trách nhiệm doanh số theo tháng, quý, năm.
Hỗ trợ triển khai các dự án nhượng quyền: Thực hiện nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và hỗ trợ các đối tác nhượng quyền trong quá trình ký kết hợp đồng.
Tư vấn, hỗ trợ đối tác nhượng quyền: Giải đáp thắc mắc và hỗ trợ các đối tác về quy trình vận hành và các quy chuẩn của hệ thống nhượng quyền.
Triển khai các gói mở quán quán mới: Tham gia vào quá trình thiết lập và triển khai quán mới, từ việc tìm kiếm mặt bằng, làm việc với các nhà thầu, giám sát tiến độ thi công đến khi quán đi vào hoạt động.
Đảm bảo chất lượng hoạt động của các quán nhượng quyền: Hỗ trợ theo dõi và đánh giá hoạt động của các quán để đảm bảo chất lượng dịch vụ và đạt các chỉ tiêu doanh thu.
Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhượng quyền hoặc F&B, bán lẻ, hoặc các ngành có liên quan.
Kỹ năng giao tiếp và trình bày tốt.
Kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian hiệu quả.
Kiến thức cơ bản về quy trình nhượng quyền, setup quán và vận hành quán.
Nhiệt tình, chủ động và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
