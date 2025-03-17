Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OMMANIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 1 Trần Nguyên Đán, KĐT Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tư vấn sản phẩm CRM: Tiếp nhận data từ Marketing để liên hệ iới thiệu và tư vấn các giải pháp CRM phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Phát triển khách hàng mới: Tìm kiếm, tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với khách hàng tiềm để chốt/triển khai hợp đồng với khách.

Hỗ trợ triển khai: Giúp khách hàng hiểu và triển khai sản phẩm CRM hiệu quả, đáp ứng yêu cầu và nhu cầu của họ.

Chăm sóc khách hàng: Duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng hiện tại, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh và tìm kiếm cơ hội bán thêm.

Báo cáo công việc: Cập nhật tiến độ bán hàng, kết quả tư vấn và chăm sóc khách hàng cho

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến kinh tế

Có kinh nghiệm làm sale, telesale, chăm sóc KH từ tối thiểu 1 năm.

Có kinh nghiệm bán sản phẩm CRM

Am hiểu luồng nghiệp vụ CRM

Có kinh nghiệm bán các sản phẩm SAAS

Ứng viên đã có kinh nghiệm làm sales công nghệ, marketing, quản trị doanh nghiệp, phần mềm, CNTT là một lợi thế.

Khả năng giao tiếp, đàm phán tốt, linh hoạt trong xử lý tình huống

Kỹ năng tìm kiếm, khai thác và tiếp cận đối tác mới

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OMMANIX Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 30 triệu

Lương cứng: 6-8 triệu

Lương cơ bản theo cấp bậc: từ 6.000.0000 - 8.000.000 + phụ cấp ăn trưa(30k/ngày) + thưởng doanh số (được hưởng ngay trong thời gian thử việc).

Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...);

Thưởng lễ, Tết, sinh nhật các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, và các hoạt động thú vị khác trong năm;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Teambuilding, du xuân, nghỉ hè.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động;

Được tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, nghiệp vụ.

Được đào tạo và có cơ thăng tiến phát triển trong công việc;

Được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao: bóng đá (nam, nữ), cầu lông, bi-a,...

Từ thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 17h30 (nghỉ trưa 1h)

Sáng thứ 7 từ 8h30 -12h

Hà Nội: Số 1, Trần Nguyên Đán, Khu đô thị Định Công, Q Hoàng Mai, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OMMANIX

