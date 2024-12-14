Tuyển Nhân viên kinh doanh KILEWS VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh KILEWS VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

KILEWS VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 14/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
KILEWS VIETNAM

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại KILEWS VIETNAM

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng cũ, chăm sóc , giải đáp và tư vấn các sản phẩm công ty cung cấp; tìm kiếm và khai thác khách hàng mới.
- Trao đổi, giải trình, thuyết phục khách hàng các vấn đề liên quan tới kỹ thuật điện tử, tự động hóa...
- Cùng với bộ phận kỹ thuật theo dõi quá trình triển khai và chăm sóc sau bán hàng

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có hiểu biết về kỹ thuật tốt, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành điện tử hoặc tự động hóa các trường khối kỹ thuật
- Sử dụng thành thạo các phần mềm: Auto CAD, MS-Office
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 1 năm trở lên bán các mặt hàng kỹ thuật điện tử, cơ khí, tự động hóa ...
- Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung hoặc tiếng Anh
- Kỹ năng giao tiếp tốt, yêu thích công việc kinh doanh

Tại KILEWS VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Công việc ổn định, môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp
- Mức lương: từ 9tr trở lên, có thương lượng cụ thể khi pv , khi đạt doanh số sẽ đc hưởng hoa hồng
- Trợ cấp bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định của nhà nước
- Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm
- Được đào tạo và bồi dưỡng các kỹ năng bán hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại KILEWS VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

KILEWS VIETNAM

KILEWS VIETNAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

