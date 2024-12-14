Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 40 Triệu

Mức lương 16 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Xa lộ Hà Nội - TP.HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 16 - 40 Triệu

Mô tả Công việc

Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, đồng thời duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng hiện tại

Hiểu rõ những đặc tính, ưu và nhược điểm của sản phẩm, cũng như sản phẩm của đối thủ cạnh tranh để tư vấn khách hàng

Triển khai, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước - trong - sau bán hàng

Xây dựng kế hoạch bán hàng, kế hoạch chăm sóc khách hàng để đạt được KPI doanh số hàng tháng

Theo dõi, báo cáo, cập nhật và thống kê dữ liệu về khách hàng định kỳ

Đàm phán, thương lượng và thuyết phục khách hàng về hợp đồng

Trao đổi, cập nhật thông tin khách hàng trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng

Công việc cần thường xuyên di chuyển đến các tỉnh lân cận trong ngày (bằng xe công ty)

Với Mức Lương 16 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu công việc:

Yêu cầu tối thiểu 3 năm kinh nghiệm bán hàng, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các bộ phận QA/QC trong các nhà máy

Bằng cấp: Đại học

Ngoại ngữ: thành thạo một trong 3 ngoại ngữ tiếng Anh/Trung/Nhật

Tiếng Trung (tương đương trình độ HSK 4 trở lên)

Tiếng Anh (tương đương trình độ IELTS 7.0)

Tiếng Nhật (tương đương trình độ N2 trở lên)

Có trách nhiệm với công việc, nhanh nhẹn, trung thực, mong muốn gắn bó lâu dài với công ty

Quyền lợi:

Lương tháng: từ 16,000,000 VND trở lên (có thương lượng tùy theo năng lực)

Các chính sách thưởng KPI, lương tháng thứ 13 và các dịp lễ, tết theo quy định của công ty

Được xét tăng lương hàng năm

Được hưởng chế độ nghỉ phép theo luật Lao Động

Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật

Các phúc lợi khác: khám sức khỏe định kỳ, cơ hội tham gia đào tạo chuyên môn tại nước ngoài, ...

Tại Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin