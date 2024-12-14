Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam
- Hà Nội:
- Xa lộ Hà Nội
- TP.HCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 16 - 40 Triệu
Mô tả Công việc
Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, đồng thời duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng hiện tại
Hiểu rõ những đặc tính, ưu và nhược điểm của sản phẩm, cũng như sản phẩm của đối thủ cạnh tranh để tư vấn khách hàng
Triển khai, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước - trong - sau bán hàng
Xây dựng kế hoạch bán hàng, kế hoạch chăm sóc khách hàng để đạt được KPI doanh số hàng tháng
Theo dõi, báo cáo, cập nhật và thống kê dữ liệu về khách hàng định kỳ
Đàm phán, thương lượng và thuyết phục khách hàng về hợp đồng
Trao đổi, cập nhật thông tin khách hàng trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng
Công việc cần thường xuyên di chuyển đến các tỉnh lân cận trong ngày (bằng xe công ty)
Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, đồng thời duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng hiện tại
Hiểu rõ những đặc tính, ưu và nhược điểm của sản phẩm, cũng như sản phẩm của đối thủ cạnh tranh để tư vấn khách hàng
Triển khai, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước - trong - sau bán hàng
Xây dựng kế hoạch bán hàng, kế hoạch chăm sóc khách hàng để đạt được KPI doanh số hàng tháng
Theo dõi, báo cáo, cập nhật và thống kê dữ liệu về khách hàng định kỳ
Đàm phán, thương lượng và thuyết phục khách hàng về hợp đồng
Trao đổi, cập nhật thông tin khách hàng trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng
Công việc cần thường xuyên di chuyển đến các tỉnh lân cận trong ngày (bằng xe công ty)
Với Mức Lương 16 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu công việc:
Yêu cầu tối thiểu 3 năm kinh nghiệm bán hàng, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các bộ phận QA/QC trong các nhà máy
Bằng cấp: Đại học
Ngoại ngữ: thành thạo một trong 3 ngoại ngữ tiếng Anh/Trung/Nhật
Tiếng Trung (tương đương trình độ HSK 4 trở lên)
Tiếng Anh (tương đương trình độ IELTS 7.0)
Tiếng Nhật (tương đương trình độ N2 trở lên)
Có trách nhiệm với công việc, nhanh nhẹn, trung thực, mong muốn gắn bó lâu dài với công ty
Quyền lợi:
Lương tháng: từ 16,000,000 VND trở lên (có thương lượng tùy theo năng lực)
Các chính sách thưởng KPI, lương tháng thứ 13 và các dịp lễ, tết theo quy định của công ty
Được xét tăng lương hàng năm
Được hưởng chế độ nghỉ phép theo luật Lao Động
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật
Các phúc lợi khác: khám sức khỏe định kỳ, cơ hội tham gia đào tạo chuyên môn tại nước ngoài, ...
Tại Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI