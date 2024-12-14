Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 40 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 40 Triệu

Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam

Mức lương
16 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Xa lộ Hà Nội

- TP.HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 16 - 40 Triệu

Mô tả Công việc
Tìm kiếm nguồn khách hàng mới, đồng thời duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng hiện tại
Hiểu rõ những đặc tính, ưu và nhược điểm của sản phẩm, cũng như sản phẩm của đối thủ cạnh tranh để tư vấn khách hàng
Triển khai, hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trước - trong - sau bán hàng
Xây dựng kế hoạch bán hàng, kế hoạch chăm sóc khách hàng để đạt được KPI doanh số hàng tháng
Theo dõi, báo cáo, cập nhật và thống kê dữ liệu về khách hàng định kỳ
Đàm phán, thương lượng và thuyết phục khách hàng về hợp đồng
Trao đổi, cập nhật thông tin khách hàng trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng
Công việc cần thường xuyên di chuyển đến các tỉnh lân cận trong ngày (bằng xe công ty)
Với Mức Lương 16 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu Cầu Công Việc
Yêu cầu công việc:
Yêu cầu tối thiểu 3 năm kinh nghiệm bán hàng, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các bộ phận QA/QC trong các nhà máy
Bằng cấp: Đại học
Ngoại ngữ: thành thạo một trong 3 ngoại ngữ tiếng Anh/Trung/Nhật
Tiếng Trung (tương đương trình độ HSK 4 trở lên)
Tiếng Anh (tương đương trình độ IELTS 7.0)
Tiếng Nhật (tương đương trình độ N2 trở lên)
Có trách nhiệm với công việc, nhanh nhẹn, trung thực, mong muốn gắn bó lâu dài với công ty
Quyền lợi:
Lương tháng: từ 16,000,000 VND trở lên (có thương lượng tùy theo năng lực)
Các chính sách thưởng KPI, lương tháng thứ 13 và các dịp lễ, tết theo quy định của công ty
Được xét tăng lương hàng năm
Được hưởng chế độ nghỉ phép theo luật Lao Động
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật
Các phúc lợi khác: khám sức khỏe định kỳ, cơ hội tham gia đào tạo chuyên môn tại nước ngoài, ...

Tại Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam

Công ty TNHH Nihon Denkei Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: P206, tòa nhà Techno, KCN Thăng Long, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

