Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ CALLSTACK làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 55 Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ Công nghệ thông tin và Viễn thông;

Tìm kiếm khách hàng, tư vấn khách hàng về các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ Công nghệ thông tin và Viễn thông;

Đàm phán, thương thảo để đẩy nhanh quá trình ký hợp đồng;

Xây dựng và mở rộng các mối quan hệ với các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp khác;

Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng những vấn đề phát sinh sau bán hàng;

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành;

Ứng viên từ 22 tuổi;

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành CNTT, Viễn thông;

Tự tin, có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt;

Có trách nhiệm trong công việc;

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ CALLSTACK Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khởi điểm: 7,000,000 VNĐ;

Hoa hồng: theo quy định của Công ty, tổng thu nhập có thể lên đến 15,000,000 VNĐ đến 30,000,000 VNĐ;

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung;

Được đào tạo tất cả các kỹ năng và kiến thức để hoàn thành tốt công việc;

Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động: BHYT, BHXH, BHTN, ...;

Được hưởng các khoản phúc lợi khác theo quy định của Công ty, tham gia du lịch, team building hàng năm;

Cơ hội thăng tiến, lộ trình công việc rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ CALLSTACK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.