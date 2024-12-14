Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Văn Phòng ESPACE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 1 Đinh Lễ, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Make sure the office center is run professionally with a friendly attitude / Đảm bảo văn phòng hoạt động chuyên nghiệp và thân thiện

Pro-actively expand existing customer base, reach out to potential customers via company's channels and negotiate contract to gain new customers / Chủ động mở rộng tệp khách hàng hiện tại, tiếp cận khách hàng tiềm năng qua các kênh của công ty, đàm phán hợp đồng để có được khách hàng mới

Be the key point of contact for customers, provide professional consulting & friendly services about office setting up & workplace strategy as you walk customers to tour the center / Là đầu mối liên hệ chính với khách hàng, tư vấn một cách chuyên nghiệp để giúp khách setup văn phòng mới phù hợp với định hướng chiến lược của khách hàng và dẫn khách hàng tham quan coworking space.

Prepare new office for customer to move-in, onboarding new customers to make sure they settle in happily, time-to-time check in to resolve quickly any issues coming up / Chuẩn bị văn phòng mới cho khách hàng chuyển vào, hướng dẫn khách hàng mới để đảm bảo họ cảm thấy hài lòng, kiểm tra sát sao để giải quyết nhanh chóng bất kì vấn đề nào phát sinh

Making sure staffs deliver mails, send packages, answer phones, book and prepare meeting room, order offices supply as requested by customers / Quản lý tác vụ của lễ tân: gửi nhận thư tín, trả lời điện thoại, đặt và chuẩn bị phòng họp, đặt hàng văn phòng phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

Organize community event, develop partnership to bring in member perks / Tổ chức các sự kiện cộng đồng, phát triển quan hệ đối tác để mang lại quyền lợi cho các thành viên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Skill required: customer service, sales, general management, community building. / Kỹ năng cần có: Chăm sóc khách hàng, Sales, Quản lý văn phòng, Xây dựng cộng đồng

While the skills and experience you have gained in life and your career are important, we recruit based on attitude and behavior as these are what define our great performers. To be successful in this role, you should be:

Kĩ năng và kinh nghiệm có được trong cuộc sống và sự nghiệp và đặc biệt một thái độ làm việc tích cực là những yếu tố định hình nên nhân viên xuất sắc của chúng tôi. Để thành công trong vai trò này, bạn cần có:

Customer-oriented to enjoy working with customers and solving their problem / Mindset dịch vụ lấy khách hàng làm trung tâm

Sales qualifications are preferable: analytical skills, negotiation skills, closing skills, customers relationship development skills / Kĩ năng sales: kĩ năng phân tích, kĩ năng đàm phán, kĩ năng chốt hợp đồng, kĩ năng phát triển mối quan hệ với khách hàng

Enthusiastic to engage your staff and customers into a dynamic environment / Nhiệt huyết trong công việc để lan tỏa tới những đồng nghiệp và khách hàng và lôi cuốn họ vào việc xây dựng một môi trường năng động

5+ years working experience in services industry / Có kinh nghiệm làm việc từ 5 năm trở lên trong ngành dịch vụ, 2 năm giữ vị trí quản lý tương đương

Good command of English, both verbal and (email) written skills / Sử dụng thành thạo tiếng Anh, cả nói và viết (email)

Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Văn Phòng ESPACE Thì Được Hưởng Những Gì

Joining a team of professional & enthusiastic people in a dynamic culture / Tham gia vào một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và nhiệt huyết trong một môi trường văn hóa năng động

Base salary up to 12,000,000 VND/month plus sales commission / Mức lương cơ bản 12.000.000 VND/tháng cộng thêm hoa hồng bán hàng

Insurance as prescribed / Bảo hiểm theo quy định

Company phone package and other company benefits. / Trợ cấp điện thoại công ty và các phúc lợi khác

We are seeking driven people who has motivation to continually improve service. If you find yourself align with our mission, you are welcome to apply and to build a successful career with eSpace.

Chúng tôi đang tìm kiếm những nhân sự có cam kết không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng dịch vụ. Nếu bạn thấy mình phù hợp với sứ mệnh của chúng tôi, bạn được chào đón để ứng tuyển và xây dựng sự nghiệp thành công cùng eSpace.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Văn Phòng ESPACE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin