Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH ABC Vietnam Manufacturing & Sourcing làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH ABC Vietnam Manufacturing & Sourcing
Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 621 Xa Lộ Hà Nội
- Thành Phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 18 Triệu
- Keep track of incoming RFQ's and contact customers regarding running quotations.
- Make product cost and price calculations in ERP and work out cost breakdowns for pricing purposes.
- Make basic BOM's in support of calculation activities.
Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- University degree in Mechanical engineering with a minimum of 3 years of experience in metal, plastic, and assembly, or an equivalent College degree with 5 years of relevant experience.
- Strong in technical problem solving, keeping overview, prioritization, communication.
- Strong in drawing, math, material science, process development.
- Structured and precise.
- Fluent in English and Vietnamese.
- Strong in technical problem solving, keeping overview, prioritization, communication.
- Strong in drawing, math, material science, process development.
- Structured and precise.
- Fluent in English and Vietnamese.
Tại Công Ty TNHH ABC Vietnam Manufacturing & Sourcing Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng
13th month tet bonus or more
Chăm sóc sức khoẻ
Health Care Plan
Nghỉ phép có lương
Training Opportunity
13th month tet bonus or more
Chăm sóc sức khoẻ
Health Care Plan
Nghỉ phép có lương
Training Opportunity
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH ABC Vietnam Manufacturing & Sourcing
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI