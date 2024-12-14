Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Tiếp xúc thường xuyên, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, nắm bắt thông tin khách hàng kịp thời, báo cáo cấp trên khi có những biến động từ phía khách hàng ảnh hưởng đến việc sử dụng SP, giải pháp của Tinhvan.

Xác định yêu cầu của khách hàng; phối hợp với bộ phận Presale/Technical Sale tư vấn, giới thiệu sản phẩm/giải pháp CNTT cho khách hàng;

Đánh giá cơ hội kinh doanh, xây dựng phương án cho dự án/khách hàng. Xây dựng báo giá, đề xuất hồ sơ dự thầu tài chính, đàm phán ký kết hợp đồng triển khai dự án; theo dõi và đôn đốc việc thực hiện hợp đồng.

Phối hợp, hỗ trợ Project Manager (PM): quản lý các bên liên quan trong dự án, giám sát sự hài lòng của khách hàng, rủi ro, quản lý truyền thông trong quá trình triển khai dự án; thực hiện giám sát hiệu quả tài chính dự án.

Phối hợp với Trợ lý Kinh doanh thực hiện các hoạt động chăm sóc sau bán hàng, giải quyết khiếu nại của khách hàng, tiếp nhận yêu cầu nâng cấp, mở rộng dịch vụ; tìm kiếm cơ hội dự án mới từ khách hàng.

Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu.

Triển khai các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Trình độ học vấn: tốt nghiệp các trường ĐH, cao đẳng chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, CNTT hoặc các ngành liên quan

Có từ 1 năm kinh nghiệm về sale phần mềm hoặc giải pháp, sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc;

Kiến thức chuyên môn: Am hiểu về sản phẩm dịch vụ, dự án CNTT cho khối Giáo dục và lĩnh vực chuyển đổi số cho Giáo dục (phổ thông, cao đẳng & đại học)

Kỹ năng: chịu được sức ép công việc; có kỹ năng bán hàng, đàm phán, kỹ năng lập kế hoạch và làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, giải quyết vấnình đề tốt, sử dụng thành thạo các ứng dụng vi tính văn phòng phục vụ công việc.

Nhạy bén, chủ động tìm hiểu, học hỏi để nắm vững các kiến thức về sản phẩm và dịch vụ.

Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, chủ động trong công việc.

Đọc tài liệu tiếng anh tốt, nếu sử dụng tốt cả 4 kỹ năng (Nghe, nói, đọc, viết) là lợi thế

Ngoại hình ưu nhìn

Tại Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng thỏa thuận theo năng lực + thưởng theo doanh số

Thưởng ngày lễ, theo quy định chung của Công ty.

Thưởng tất cả các ngày lễ (30/4, 1/5, sinh nhật, 2/9, cưới hỏi, tết dương lịch, tết truyền thống...)

Chế độ chăm sóc phụ nữ: thưởng lễ 20/10 - 8/3, gói thưởng sinh sản của riêng công ty

Team building, du lịch hàng năm

Hưởng gói bảo hiểm sức khỏe 24/7 khi làm đủ 12 tháng

Được công ty hỗ trợ khóa học kỹ năng và tăng ngay 1 bậc lương nếu hoàn thàng chứng chỉ

Hưởng chính sách xét lương 1 lần/ năm và đột xuất nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

Có cơ hội được hưởng các chế độ đãi ngộ đặc biệt theo chính sách Nhân sự Key của Tinhvan Group;

Có cơ hội hưởng quyền mua cổ phiếu ưu đãi theo Chính sách của Công ty;

Có cơ hội đi học tập và làm việc tại Singapore và Nhật Bản.

Có cơ hội trở thành "Gương mặt xuất sắc" hay "Minh Tinh" tiêu biểu của Công ty nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

Hưởng đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty

