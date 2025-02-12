Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH Đào Tạo Sam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công TY TNHH Đào Tạo Sam
- Hồ Chí Minh:
- 643 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Triển khai kế hoạch kinh doanh của phòng kinh doanh theo chỉ tiêu công ty (tháng, quý, năm)
Chủ động liên hệ, tư vấn & mời gọi khách hàng tiềm năng tham gia các khóa học do SAM tổ chức,theo danh sách được Trường cung cấp và do cá nhân tự tìm kiếm
Tìm kiếm, tiếp xúc khách hàng và khai thác thông tin khách hàng, tìm hiểu nhu cầu đào tạo, tư vấn cho khách hàng đưa ra giải pháp đào tạo phù hợp.
Báo cáo, cập nhật, thống kê dữ liệu về khách hàng và công việc hằng ngày trên CRM
Chăm sóc khách hàng qua điện thoại, email, sms, zalo …khch
Lập kế hoạch Nghiên cứu tìm hiểu thị trường nhữngnhóm đối tượng nhiều khả năng sẽ trở thành khách hàng của trường nhất và tiếp cận khai thác.
Chịu trách nhiệm về việc hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh cá nhân và phòng.đi
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng kinh doanh và Ban Giám đốc SAM
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm telesales
Nhiệt huyết, đam mê lĩnh vựcKinh doanh /Tư vấn/ Giáo dục/ Đào tạo.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Kiên trì, chịu khó lắng nghe, nhạy bén xử lý tình huống
Có khả năng đàm phán, giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt.
Giọng nói chuẩn, dễ nghe, lưu loát
Ngoại hình: cân đối, ưa nhìn
Tại Công TY TNHH Đào Tạo Sam Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo và tham gia các khóa học của Trường để nâng cao kỹ năng và phát triển bản thân.
Mức lương : Thỏa thuận
Thu nhập ổn định, hấp dẫn, hoa hồng cao
Ký hợp đồng dài hạn. Nộp BHYT, BHXH, BHTN , nghỉ phép... theo quy định của nhà nước. Chế độ khen thưởng, đãi ngộ tốt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Đào Tạo Sam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
