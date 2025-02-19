Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Vận Tải Medilog làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Khu C30, Lô B5, Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP.HCM, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

• Tìm kiếm, tư vấn và phát triển khách hàng có nhu cầu vận tải.

• Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc triển khai dịch vụ cho khách hàng

• Xây dựng phương án kinh doanh, soạn thảo, đàm phán hợp đồng với khách hàng

• Báo cáo kết quả kinh doanh, đề xuất giải pháp phát triển thị trường.

Yêu Cầu Công Việc

• Không yêu cầu kinh nghiệm

• Có kiến thức về ngành vận tải/logistics là một lợi thế.

• Khả năng giao tiếp, đàm phán tốt.

• Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình,trung thực, chăm chỉ.

Tại Công Ty TNHH Vận Tải Medilog Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng + hoa hồng hấp dẫn.

• Môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ, năng động, đồng nghiệp hỗ trợ lẫn nhau.

• Cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp.

• Chế độ đãi ngộ tốt: BHXH,BHYT, nghỉ phép, lễ Tết Theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vận Tải Medilog

