Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ LHN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 165 Tam Châu, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực được phân công.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Thương lượng và đàm phán giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả.

Theo dõi và quản lý doanh số bán hàng cá nhân.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Cập nhật thông tin thị trường và khách hàng thường xuyên.

Tham gia các hoạt động đào tạo, huấn luyện của công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ/dịch vụ tiêu dùng.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian hiệu quả.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có phương tiện đi lại cá nhân.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có hiểu biết về thị trường tiêu dùng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ LHN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ LHN

