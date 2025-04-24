Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Wall Street English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 21 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

1. Tương tác và phản hồi câu hỏi, tin nhắn, comment của khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội của công ty

Đảm bảo thông tin phản hồi chính xác và tốc độ phản hồi tích cực

Tích cực phản hồi và duy trì tương tác với các khách hàng từ các fanpage

Tổng hợp thông tin liên lạc được khách hàng cung cấp đến hệ thống CRM, làm việc với các bộ phận liên quan để cập nhật trạng thái khách hàng

Tối ưu hóa hiệu quả của chatbot, công cụ tương tác và quy trình làm việc

Tạo báo cáo về số lượng khách hàng mới tương tác, khách hàng cũ, mức độ hài lòng, tỷ lệ tương tác, thời gian phản hồi và vấn đề cần giải quyết

2. Triển khai và tối ưu hóa các công cụ tương tác cộng đồng

Tham gia triển khai chatbot tích hợp với hệ thống CRM

Tham gia thiết kế kịch bản và quy trình nhằm thu hút các khách hàng tiềm năng chất lượng

Liên tục tối ưu hiệu quả hoạt động của chatbot

3. Giám sát quản lý cộng đồng

Theo dõi và báo cáo phản hồi cũng như các đánh giá trực tuyến

Phối hợp với Quản lý Thương hiệu & Truyền thông để đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu

Phát triển các báo cáo hằng ngày và hằng tháng về số lượng khách hàng tiềm năng, mức độ hài lòng của khách hàng, tỷ lệ tương tác, thời gian phản hồi, các vấn đề cần xử lý, v.v.

Khi cần thiết, chuyển cuộc trò chuyện sang hình thức trực tiếp và liên hệ với khách hàng để giải quyết vấn đề, đồng thời báo cáo cho quản lý nếu có bất kỳ rủi ro nào tiềm ẩn ảnh hưởng đến thương hiệu WSE

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

Có 6 tháng kinh nghiệm liên quan

Thành thạo các kênh mạng xã hội

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Hiểu biết vững về công ty, sản phẩm và dịch vụ trên thị trường

Có kinh nghiệm làm việc trong vai trò điều hành quản lý cộng đồng hoặc vị trí tương đương

Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói xuất sắc

Kỹ năng viết xuất sắc

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình vượt trội

Có kinh nghiệm thực tế trong việc quản lý các nền tảng mạng xã hội

Tại Công Ty TNHH Wall Street English Thì Được Hưởng Những Gì

15 ngày nghỉ phép nguyên lương trong năm

Bảo hiểm sức khỏe cá nhân (chi trả cho các dịch vụ y tế nội trú và ngoại trú)

Tài trợ khóa học tiếng Anh miễn phí tại hệ thống của Wall Street English Vietnam

Thu nhập linh động: lương cơ bản + commission dựa trên kết quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Wall Street English

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin