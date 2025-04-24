Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU PHAN GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU PHAN GIA
Mức lương
22 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Vinhomes Grand Park, Quận 9, Quận 9
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 22 - 25 Triệu
Công việc năng động: Gặp gỡ khách hàng, tư vấn và mang đến những giải pháp về khu vui chơi
Môi trường sáng tạo: Làm việc với các dự án đa dạng, từ khu vui chơi trẻ em, trendy đến không gian nội thất hiện đại.
Hỗ trợ toàn diện: Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng kinh doanh và xu hướng thiết kế nội thất.
Với Mức Lương 22 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ĐH (Kinh doanh, Marketing hoặc liên quan).
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm kinh doanh (ưu tiên lĩnh vực nội thất, khu vui chơi, quán cà phê).
Giao tiếp tốt, chịu được áp lực, thành thạo tin học văn phòng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU PHAN GIA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + thưởng hiệu quả công việc + hoa hồng cao
Phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN, team building, du lịch hàng năm.
Cơ hội thăng tiến: Phát triển bản thân trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.
Đặc biệt, nếu bạn đã từng làm trong lĩnh vực khu vui chơi, quán cà phê, hoặc nội thất, đây là cơ hội để bạn tỏa sáng!
Phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN, team building, du lịch hàng năm.
Cơ hội thăng tiến: Phát triển bản thân trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU PHAN GIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
