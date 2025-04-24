Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU PHAN GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 25 Triệu

Mức lương 22 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vinhomes Grand Park, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Công việc năng động: Gặp gỡ khách hàng, tư vấn và mang đến những giải pháp về khu vui chơi

Môi trường sáng tạo: Làm việc với các dự án đa dạng, từ khu vui chơi trẻ em, trendy đến không gian nội thất hiện đại.

Hỗ trợ toàn diện: Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng kinh doanh và xu hướng thiết kế nội thất.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp CĐ/ĐH (Kinh doanh, Marketing hoặc liên quan).

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm kinh doanh (ưu tiên lĩnh vực nội thất, khu vui chơi, quán cà phê).

Giao tiếp tốt, chịu được áp lực, thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU PHAN GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng + thưởng hiệu quả công việc + hoa hồng cao

Phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN, team building, du lịch hàng năm.

Cơ hội thăng tiến: Phát triển bản thân trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.

Đặc biệt, nếu bạn đã từng làm trong lĩnh vực khu vui chơi, quán cà phê, hoặc nội thất, đây là cơ hội để bạn tỏa sáng!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU PHAN GIA

