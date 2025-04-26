Tuyển Nhân viên kinh doanh VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI CẦN THƠ - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 144 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Duy trì, phát triển mạng lưới khách hàng hiện có đồng thời tìm kiếm, tiếp cận các khách hàng tiềm năng để mở rộng thị trường.

Theo dõi thông tin, kế hoạch đấu thầu VT TBYT để tham gia dự thầu tại các bệnh viện, SYT và các đơn vị khác.

Đàm phán, thương thảo với khách hàng để lên dự thảo thương thảo hợp đồng, và làm thủ tục để ký kết hợp đồng.

Đảm bảo chỉ tiêu doanh số công ty giao.

Thường xuyên khảo sát thị trường để có thông tin cập nhật về đối thủ cạnh tranh.

Thường xuyên thu thập, nghiên cứu và phân tích thông tin về nhu cầu, xu hướng của thị trường để có những đề xuất chiến lược phát triển sản phẩm, chiến lược kinh doanh với BGĐ.

Xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng.

Phối hợp với Ban thu hồi công nợ để giải quyết các vấn đề liên quan đến thu hồi công nợ của khách hàng.

Báo cáo tình hình thị trường định kỳ theo quy định của cấp quản lý.

Luôn cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn, kiến thức sản phẩm và các kỹ năng mềm khác.

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Y/Dược/Kĩ thuật công nghệ Y Sinh hoặc Quản trị kinh doanh.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế, nắm được quy trình đấu thầu và làm các thủ tục với chủ đầu tư trong lĩnh vực y tế của Nhà Nước.

Tính cách cần mẫn, chăm chỉ, có trách nhiệm, chịu đựng áp lực cao và di chuyển thường xuyên.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng; kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI CẦN THƠ - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

Thưởng các dịp lễ, Tết.

Các chế độ bảo hiểm theo Luật Lao động: BHXH, BHYT, BHTN.

Chế độ nghỉ phép, Lễ Tết theo quy định.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, ổn định lâu - dài.

Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân khi gắn bó và có thành tích tốt.

Được hưởng các quyền lợi theo chính sách của Công ty: Sinh nhật, sinh con, thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ...

Các hoạt động gắn kết: Du xuân, nghỉ mát, liên hoan...

Du lịch và khám sức khỏe hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI CẦN THƠ - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

