Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tiếp nhận data từ bộ phận Marketing, xử lý và take-care data theo quy trình có sẵn.

Gọi điện thoại/SMS/zalo cho khách hàng tiềm năng theo data có sẵn và khách hàng hiện có để tư vấn về các sản phẩm của Công ty

Tìm hiểu thông tin và nhu cầu của khách hàng qua điện thoại.

Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Lưu trữ lịch sử cuộc gọi với khách hàng, xây dựng hồ sơ khách hàng.

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng:

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng