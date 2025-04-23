Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam
- Hà Nội: Tân Bình ...và 1 địa điểm khác, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Tiếp nhận data từ bộ phận Marketing, xử lý và take-care data theo quy trình có sẵn.
Gọi điện thoại/SMS/zalo cho khách hàng tiềm năng theo data có sẵn và khách hàng hiện có để tư vấn về các sản phẩm của Công ty
Tìm hiểu thông tin và nhu cầu của khách hàng qua điện thoại.
Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu.
Lưu trữ lịch sử cuộc gọi với khách hàng, xây dựng hồ sơ khách hàng.
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng:
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thu nhập tính theo tỷ lệ đạt KPI
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
