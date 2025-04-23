Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP CƯỜNG PHÁT SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 21, đường số 30, phường An Khánh, Quận 2, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tìm kiếm phát triển khách hàng mới bằng cách đi thị trường giới thiệu sản phẩm

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm thép cho khách hàng

Duy trì quan hệ với khách hàng cũ

Theo dõi báo cáo công việc cho cấp trên

Lên kế hoạch công tác tại các thị trường khách hàng đang quản lý

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sale sắt thép là một lợi thế

Chịu được áp lực về doanh số

Sắp xếp được thời gian đi công tác

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, chốt sale

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP CƯỜNG PHÁT SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng

Thưởng doanh số khi đạt KPI

Tham gia BHXH, du lịch, lễ Tết theo chính sách của công ty

Có cơ hội thăng tiến

Chế độ đãi ngộ tốt: sinh nhật, các ngày lễ được công ty quan tâm và tổ chức

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp

Đào tạo bài bản: được đào tạo kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng, kỹ năng chốt sale và các nghiệp vụ liên quan.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP CƯỜNG PHÁT SÀI GÒN

