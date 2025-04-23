Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP CƯỜNG PHÁT SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP CƯỜNG PHÁT SÀI GÒN
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: số 21, đường số 30, phường An Khánh, Quận 2, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Tìm kiếm phát triển khách hàng mới bằng cách đi thị trường giới thiệu sản phẩm
Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm thép cho khách hàng
Duy trì quan hệ với khách hàng cũ
Theo dõi báo cáo công việc cho cấp trên
Lên kế hoạch công tác tại các thị trường khách hàng đang quản lý
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm sale sắt thép là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP CƯỜNG PHÁT SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP CƯỜNG PHÁT SÀI GÒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
