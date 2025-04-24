Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SugarV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH SugarV
- Hồ Chí Minh:
- Toàn khu vực,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 8 Triệu
- Châm hàng, thu tiền các MBHTĐ được giao.
- Sắp xếp lịch đi bổ sung hàng cho MBHTĐ hàng ngày.
- Thực hiện thay đổi quy cách load hàng ở từng điểm, từng thời kỳ theo chỉ đạo của Trưởng Phòng Vận Hành (TPVH).
- Nắm được tình hình hoạt động của MBHTĐ, các trường hợp lỗi khi vận hành phải có báo cáo lại Trưởng Phòng Vận Hành (TPVH) hàng ngày, những trường hợp lỗi đơn giản có thể tự xử lý, những trường hợp lỗi khó thì báo ngay Trưởng Phòng Kỹ Thuật (TPKT) để lập phương án xử lý.
- Vệ sinh lau chùi MBHTĐ do mình quản lý: Màn hình cảm ứng, mặt kính, hộp lấy hàng,..…
Với Mức Lương 8 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Địa điểm: Các Quận 7, 4, thủ đức TP Hồ Chí Minh.
Tại Công ty TNHH SugarV Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 8 - 8tr5/tháng
- Thời gian làm việc: Làm 8h/Ngày, Off 1 ngày/Tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SugarV
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
