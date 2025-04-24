Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SugarV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 8 Triệu

- Châm hàng, thu tiền các MBHTĐ được giao.

- Sắp xếp lịch đi bổ sung hàng cho MBHTĐ hàng ngày.

- Thực hiện thay đổi quy cách load hàng ở từng điểm, từng thời kỳ theo chỉ đạo của Trưởng Phòng Vận Hành (TPVH).

- Nắm được tình hình hoạt động của MBHTĐ, các trường hợp lỗi khi vận hành phải có báo cáo lại Trưởng Phòng Vận Hành (TPVH) hàng ngày, những trường hợp lỗi đơn giản có thể tự xử lý, những trường hợp lỗi khó thì báo ngay Trưởng Phòng Kỹ Thuật (TPKT) để lập phương án xử lý.

- Vệ sinh lau chùi MBHTĐ do mình quản lý: Màn hình cảm ứng, mặt kính, hộp lấy hàng,..…