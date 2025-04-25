Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Rita Võ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Rita Võ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Công ty TNHH Rita Võ
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/05/2025
Công ty TNHH Rita Võ

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Rita Võ

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 592 Kinh Dương Vương, Bình Tân ...và 1 địa điểm khác, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Phát triển thị trường ngành Cửa, cửa kéo, cửa kính, phụ kiện cửa/ nhôm/ kính
Kết hợp bán hàng, trực tại showroom
Chăm sóc, tư vấn và bán hàng
Xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng về các sản phẩm công ty

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ, 22 - 30 tuổi
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm cùng ngành hàng, các ngành kỹ thuật, nội thất
Nhanh nhẹn, ngoại hình sáng

Tại Công ty TNHH Rita Võ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 7.000.000 - 8.000.000 vnđ + phụ cấp khoản 1.400.000 vnđ + hoa hồng 2,5% - 5% + Thưởng...
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Các phúc lợi khác: phép năm, hiếu hỷ....
Phòng tập GYM nội bộ dành cho nhân tại trụ sở chính với các dòng sản phẩm Rita Võ Sport
Ưu đãi 30 - 50% khi sử dụng các dịch vụ tại chuỗi nhà hàng và mua sắm thời trang tại Rita Võ Group

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Rita Võ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Rita Võ

Công ty TNHH Rita Võ

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 5A đường số 3, phường An Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

