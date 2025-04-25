Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Rita Võ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 592 Kinh Dương Vương, Bình Tân ...và 1 địa điểm khác, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Phát triển thị trường ngành Cửa, cửa kéo, cửa kính, phụ kiện cửa/ nhôm/ kính

Kết hợp bán hàng, trực tại showroom

Chăm sóc, tư vấn và bán hàng

Xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng về các sản phẩm công ty

Yêu Cầu Công Việc

Nam/ nữ, 22 - 30 tuổi

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm cùng ngành hàng, các ngành kỹ thuật, nội thất

Nhanh nhẹn, ngoại hình sáng

Phúc Lợi Tại Công ty TNHH Rita Võ

Lương cứng : 7.000.000 - 8.000.000 vnđ + phụ cấp khoản 1.400.000 vnđ + hoa hồng 2,5% - 5% + Thưởng...

Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Các phúc lợi khác: phép năm, hiếu hỷ....

Phòng tập GYM nội bộ dành cho nhân tại trụ sở chính với các dòng sản phẩm Rita Võ Sport

Ưu đãi 30 - 50% khi sử dụng các dịch vụ tại chuỗi nhà hàng và mua sắm thời trang tại Rita Võ Group

Cách Thức Ứng Tuyển

