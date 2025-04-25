Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Rita Võ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Rita Võ
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 592 Kinh Dương Vương, Bình Tân ...và 1 địa điểm khác, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Phát triển thị trường ngành Cửa, cửa kéo, cửa kính, phụ kiện cửa/ nhôm/ kính
Kết hợp bán hàng, trực tại showroom
Chăm sóc, tư vấn và bán hàng
Xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng về các sản phẩm công ty
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ nữ, 22 - 30 tuổi
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm cùng ngành hàng, các ngành kỹ thuật, nội thất
Nhanh nhẹn, ngoại hình sáng
Tại Công ty TNHH Rita Võ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng : 7.000.000 - 8.000.000 vnđ + phụ cấp khoản 1.400.000 vnđ + hoa hồng 2,5% - 5% + Thưởng...
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Các phúc lợi khác: phép năm, hiếu hỷ....
Phòng tập GYM nội bộ dành cho nhân tại trụ sở chính với các dòng sản phẩm Rita Võ Sport
Ưu đãi 30 - 50% khi sử dụng các dịch vụ tại chuỗi nhà hàng và mua sắm thời trang tại Rita Võ Group
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Rita Võ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
