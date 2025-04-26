Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 20h2 ngõ 6, Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Lên kế hoạch triển khai hội sách, tham gia các hội sách tại các điểm bán theo kế hoạch
Sắp xếp, bày trí gian hàng theo layout quy định
Giới thiệu các đầu sách hay, sách mới tới độc giả
Nắm bắt và hiểu biết về các sản phẩm hiện có
Thực hiện các công việc khác được giao từ Trưởng phòng và BGĐ
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: NAM, có sức khỏe tốt, có thể trực đêm
Có thể ĐI CÔNG TÁC TẠI CÁC TỈNH thành (Từ 15-20 ngày trong tháng)
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo khi nhận việc
Ưu tiên ứng viên yêu thích và ham mê đọc sách
Nhanh nhẹn, hoạt bát và trung thực
Kỹ năng giao tiếp tốt
Tại Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cứng theo năng lực + lương KPI + Lương hỗ trợ (Khách sạn, phương tiện tàu xe, ăn...)
Được đóng BHXH theo quy định nhà nước
Thưởng các ngày lễ, Tết, thưởng tháng lương thứ 13.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh
Teambuilding, du lịch hằng năm
Review tăng lương hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
