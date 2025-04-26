Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 20h2 ngõ 6, Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lên kế hoạch triển khai hội sách, tham gia các hội sách tại các điểm bán theo kế hoạch

Sắp xếp, bày trí gian hàng theo layout quy định

Giới thiệu các đầu sách hay, sách mới tới độc giả

Nắm bắt và hiểu biết về các sản phẩm hiện có

Thực hiện các công việc khác được giao từ Trưởng phòng và BGĐ

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: NAM, có sức khỏe tốt, có thể trực đêm

Có thể ĐI CÔNG TÁC TẠI CÁC TỈNH thành (Từ 15-20 ngày trong tháng)

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo khi nhận việc

Ưu tiên ứng viên yêu thích và ham mê đọc sách

Nhanh nhẹn, hoạt bát và trung thực

Kỹ năng giao tiếp tốt

Tại Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng theo năng lực + lương KPI + Lương hỗ trợ (Khách sạn, phương tiện tàu xe, ăn...)

Được đóng BHXH theo quy định nhà nước

Thưởng các ngày lễ, Tết, thưởng tháng lương thứ 13.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn minh

Teambuilding, du lịch hằng năm

Review tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Văn hóa và Truyền thông 1980Books

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin