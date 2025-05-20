Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 9 Đường T6, Phường Tây Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phát triển kinh doanh nhãn hàng,Xây dựng và phát triển thị trường

- Tìm kiếm, quản lý và phát triển tệp data khách hàng

- Hỗ trợ các đại lý khách hàng của công ty

- Đảm bảo kết quả kinh doanh và độ phủ của công ty tại khu vực phụ trách

- Báo cáo & phân tích các số liệu tại khu vực và thị trường của ngành

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng.

Biết sử dụng excel và tin học văn phòng Word và Excel.

Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, kỹ năng giao tiếp tốt

Độ tuổi từ 20-35, sống tại TP.HCM.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc giờ hành chính, nghỉ CN

Mức lương Sale từ 08 - 20 triệu/tháng, có cơ hội thăng tiến, nhiều phúc lợi hấp dẫn.

Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng.

Cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN ...)

Chế độ phúc lợi thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật ...

Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO XANH

