Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THÔNG MINH ETRON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THÔNG MINH ETRON
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 110 Trương Văn Bang, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng kênh đối tác, khách hàng tiềm năng.
Tư vấn sản phẩm Smart Home tại showroom.
Làm báo giá, bán hàng tư vấn sản phẩm.
Chăm sóc khách hàng.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ, từ 22- 40 tuổi, giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
Mong muốn làm việc với khách hàng ở phân khúc cao cấp.
Năng động, có tố chất, đam mê và định hướng nghề kinh doanh. Thích giao lưu, mở rộng các quan hệ đối tác & khách hàng. Mong muốn phát triển bản thân, nâng cao thu nhập và ổn định lâu dài.
Thái độ: Trung thực, Tôn trọng, Trách nhiệm, Chủ động, Kiên trì, Tinh thần ham học hỏi, Cầu tiến.
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
Mong muốn làm việc với khách hàng ở phân khúc cao cấp.
Năng động, có tố chất, đam mê và định hướng nghề kinh doanh. Thích giao lưu, mở rộng các quan hệ đối tác & khách hàng. Mong muốn phát triển bản thân, nâng cao thu nhập và ổn định lâu dài.
Thái độ: Trung thực, Tôn trọng, Trách nhiệm, Chủ động, Kiên trì, Tinh thần ham học hỏi, Cầu tiến.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THÔNG MINH ETRON Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 7-15 triệu trở lên= Lương cơ bản + hoa hồng.
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành.
Lương tháng 13, Thưởng Lễ Tết, Sinh Nhật, Hiếu Hỷ, du lịch hằng năm, Teambuilding,.. theo quy định của Công ty.
Sử dụng ứng dụng điện thoại Cloudphone cho mục đích công việc; Được cung cấp đồng phục.
.
Trẻ trung, năng động, thoải mái, gắn kết, cởi mở, quan tâm.
Văn phòng làm việc với hệ thống điều khiển thông minh, hiện đại, chuyên nghiệp.
Tạo điều kiện học hỏi & phát triển linh hoạt.
Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành.
Lương tháng 13, Thưởng Lễ Tết, Sinh Nhật, Hiếu Hỷ, du lịch hằng năm, Teambuilding,.. theo quy định của Công ty.
Sử dụng ứng dụng điện thoại Cloudphone cho mục đích công việc; Được cung cấp đồng phục.
.
Trẻ trung, năng động, thoải mái, gắn kết, cởi mở, quan tâm.
Văn phòng làm việc với hệ thống điều khiển thông minh, hiện đại, chuyên nghiệp.
Tạo điều kiện học hỏi & phát triển linh hoạt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THÔNG MINH ETRON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI