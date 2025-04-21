Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THÔNG MINH ETRON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 110 Trương Văn Bang, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kênh đối tác, khách hàng tiềm năng.

Tư vấn sản phẩm Smart Home tại showroom.

Làm báo giá, bán hàng tư vấn sản phẩm.

Chăm sóc khách hàng.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, từ 22- 40 tuổi, giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Mong muốn làm việc với khách hàng ở phân khúc cao cấp.

Năng động, có tố chất, đam mê và định hướng nghề kinh doanh. Thích giao lưu, mở rộng các quan hệ đối tác & khách hàng. Mong muốn phát triển bản thân, nâng cao thu nhập và ổn định lâu dài.

Thái độ: Trung thực, Tôn trọng, Trách nhiệm, Chủ động, Kiên trì, Tinh thần ham học hỏi, Cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THÔNG MINH ETRON Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 7-15 triệu trở lên= Lương cơ bản + hoa hồng.

Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành.

Lương tháng 13, Thưởng Lễ Tết, Sinh Nhật, Hiếu Hỷ, du lịch hằng năm, Teambuilding,.. theo quy định của Công ty.

Sử dụng ứng dụng điện thoại Cloudphone cho mục đích công việc; Được cung cấp đồng phục.

Trẻ trung, năng động, thoải mái, gắn kết, cởi mở, quan tâm.

Văn phòng làm việc với hệ thống điều khiển thông minh, hiện đại, chuyên nghiệp.

Tạo điều kiện học hỏi & phát triển linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ THÔNG MINH ETRON

