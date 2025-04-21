Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 1, Đường 623D, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP.HCM, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tiếp nhận & tư vấn khách hàng qua form/điện thoại/inbox

Đặt lịch hẹn gặp – demo dịch vụ/sản phẩm

Báo giá, theo dõi tiến trình chốt đơn

Cập nhật CRM, báo cáo bán hàng theo ngày/tuần

CSKH sau ký hợp đồng, duy trì mối quan hệ khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm sale.

Có năng khiếu kinh doanh, khát khao thành đạt, thích vượt qua thử thách.

Có kỹ năng mềm, khả năng giao tiếp và trình bày vấn đề , rõ ràng, giao tiếp tốt với các khách hàng và có được thiện cảm của khách hàng.

Có khả năng tự lập kế hoạch làm việc, kiên nhẫn, tiếp thu nắm bắt vấn đề tốt, tinh thần học hỏi cao.

Nhạy bén với thị trường, nắm bắt được tâm lý khách hàng, có khả năng thiết lập, xây dựng các mối quan hệ với khách hàng và yêu thích công việc kinh doanh.

Ngoại hình là một lợi thế.

Những ứng viên đã có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, nội thất là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn (3P – KPI – Thưởng)

Chế độ bảo hiểm, nghỉ lễ tết, phép năm …… theo quy định của pháp luật và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Du lịch thường niên, môi trường làm việc thân thiện.

Được đào tạo hổ trợ kiến thức chuyên môn.

Công việc ổn định, nhiều cơ hội phát triển chuyên môn..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC TÍN

