Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC TÍN
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 1, Đường 623D, Phường Phước Long B, TP. Thủ Đức, TP.HCM, Quận 9, Quận 9
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Tiếp nhận & tư vấn khách hàng qua form/điện thoại/inbox
Đặt lịch hẹn gặp – demo dịch vụ/sản phẩm
Báo giá, theo dõi tiến trình chốt đơn
Cập nhật CRM, báo cáo bán hàng theo ngày/tuần
CSKH sau ký hợp đồng, duy trì mối quan hệ khách hàng
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm sale.
Có năng khiếu kinh doanh, khát khao thành đạt, thích vượt qua thử thách.
Có kỹ năng mềm, khả năng giao tiếp và trình bày vấn đề , rõ ràng, giao tiếp tốt với các khách hàng và có được thiện cảm của khách hàng.
Có khả năng tự lập kế hoạch làm việc, kiên nhẫn, tiếp thu nắm bắt vấn đề tốt, tinh thần học hỏi cao.
Nhạy bén với thị trường, nắm bắt được tâm lý khách hàng, có khả năng thiết lập, xây dựng các mối quan hệ với khách hàng và yêu thích công việc kinh doanh.
Ngoại hình là một lợi thế.
Những ứng viên đã có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, nội thất là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC TÍN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập không giới hạn (3P – KPI – Thưởng)
Chế độ bảo hiểm, nghỉ lễ tết, phép năm …… theo quy định của pháp luật và các chế độ khác theo quy định của Công ty.
Du lịch thường niên, môi trường làm việc thân thiện.
Được đào tạo hổ trợ kiến thức chuyên môn.
Công việc ổn định, nhiều cơ hội phát triển chuyên môn..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC TÍN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
