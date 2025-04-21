Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH TOÀN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH TOÀN PHÁT
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 20 Thân Nhân Trung, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM, Tân Bình, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Trực tiếp triển khai các công việc kinh doanh bán hàng;
Thu thập thông tin về thị trường, tìm thông tin về dự án mới
Tìm kiếm khách hàng và xúc tiến ký kết hợp đồng;
Phối hợp với nhân viên kế toán trong việc hoàn thiện hồ sơ đối chiếu công nợ, các món thanh toán của khách hàng và thực hiện nghiêm túc việc thu hồi công nợ quá hạn, đến hạn;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên;
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, có trách nhiệm với công việc.
Có nhiệt huyết đam mê kinh doanh.
Ưu tiên ứng viên hiểu biết về lĩnh vực Kinh Doanh thị trường Thiết bị điện lạnh
Hiểu biết về kỹ năng bán hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng
Làm việc nhóm
Tìm kiếm, phân tích, tổng hợp thông tin.
Quản lý thời gian/ lên kế hoạch thực hiện công việc.
Giao tiếp - Thương lượng - Thuyết Phục
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH TOÀN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập trung bình: 10 - 30 triệu đồng, bao gồm lương + % doanh số + phụ cấp;
Chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: Ngày nghỉ hàng năm (Phép), ngày lễ Tết;
Được hưởng các chế độ tháng lương thứ 13 vào cuối năm Dương lịch, chế độ thưởng tết Nguyên Đán ...; các chế độ phúc lợi khác theo quy chế;
Du lịch, nghỉ mát, tất niên hàng năm;
Thời gian làm việc: Từ 08h00 - 17h00, nghỉ 2 thứ 7 và các ngày chủ nhật trong tháng
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển và thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN LẠNH TOÀN PHÁT
