Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1/1 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm, tư vấn khách hàng về các sản phẩm dược phẩm và thiết bị y tế
Chăm sóc khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi đơn hàng
Nghiên cứu thị trường, đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ, yêu thích công việc kinh doanh, giao tiếp tốt
Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng
Nhanh nhẹn, chủ động, có trách nhiệm với công việc
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực dược phẩm, thiết bị y tế là một lợi thế
Tại Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được đào tạo, hướng dẫn công việc bài bản
Chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước
Cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài
Hoa hồng doanh thu theo KPI.
Hỗ trợ ăn trưa 50.000VND/ngày.
Phụ cấp xăng xe., chi phí gửi xe.
Phụ cấp công tác phí.
Lương thưởng, phụ cấp hấp dẫn theo năng lực và kết quả làm việc
Được tham gia các hoạt động du lịch, team building hàng năm
Các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
