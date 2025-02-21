Tuyển Nhân viên kinh doanh Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Phú Yên: - Số 112A, Đường Lê Lợi, Phường 3,Phú Yên, Huyện Phù Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

-Tư vấn trực tiếp cho khách hàng.

-Giới thiệu các dịch vụ và chương trình khuyến mại phù hợp đến khách hàng

-Hướng dẫn khách lựa chọn dịch vụ và đặt lịch trị liệu.

-Cập nhập hồ sơ khách hàng.

-Chăm sóc và theo dõi quá trình trị liệu của khách hàng.-Nhận lịch đặt hẹn và xếp nhân viên làm dịch vụ.

-Thực hiện các báo cáo yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Ứng viên từng làm tư vấn mỹ phẩm, ngành làm đẹp là lợi thế.

-Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, thuyết phục tự tin.-Yêu thích công việc làm đẹp.

-Sắp xếp, tổ chức công việc một cách khoa học và hiệu quả.

-Tinh thần doanh nghiệp, hướng đến hiệu quả công việc chung.

-Có nguyện vọng & định hướng phát triển công việc lâu dài.

Tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập hàng tháng 12-25 triệu (Bao gồm lương cứng + phụ cấp + tour + doanh thu,thưởng nóng...).

-Thử việc 2 tháng: hưởng 85% lương chính thức.

-Được tính tăng ca (nếu có).

-Thưởng thâm niên.

-Thưởng giới thiệu nhân sự (mức thưởng theo chính sách của công ty).

-Tham gia BHXH, nghỉ phép năm. Khám sức khỏe định kỳ.

-Lương tháng 13. Thưởng vinh danh. Thưởng nhân viên xuất sắc. Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếuhỷ, ...

-Điều chỉnh lương tối thiểu 1 lần/ năm.

-Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng.Chủ động đề xuất các khóa đào tạo.

-Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân.

-Teambuilding, du lịch hàng năm, YEP.

-Chính sách sử dụng dịch vụ, mua hàng ưu đãi với giá nhân viên (lên đến 100%).

-Môi trường làm việc năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Thẩm Mỹ Viện Quốc Tế Aura

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin