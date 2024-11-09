Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty BHNT Prudential VN - Điểm Tựa Của Bạn tại Tây Ninh làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: - 397 Cách Mạng Tháng 8, Khu phố 3, Phường 3, Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh tại khu vực

• Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh cho đội nhóm tại địa bàn.

• Tổ chức, giám sát và thúc đẩy hoạt động kinh doanh hiệu quả.

• Đào tạo, huấn luyện kỹ năng chuyên nghiệp cho đội nhóm nhằm đạt kết quả cao nhất.

2. Phát triển đội nhóm kinh doanh trực tiếp

• Lập kế hoạch tuyển dụng và phát triển nhân sự kinh doanh.

• Định hướng và hỗ trợ đội ngũ kinh doanh phát triển năng lực, thăng tiến sự nghiệp.

3. Giám sát và động viên đội ngũ đạt mục tiêu

• Theo dõi và hỗ trợ đội ngũ hoàn thành kế hoạch doanh số.

• Động viên, truyền cảm hứng để đội ngũ không ngừng phấn đấu đạt thành tích tốt nhất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ từ 25 tuổi trở lên, tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên.

• Kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt huyết, trung thực, sẵn sàng học hỏi và phát triển bản thân.

• Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Tại Công ty BHNT Prudential VN - Điểm Tựa Của Bạn tại Tây Ninh Thì Được Hưởng Những Gì

• Đào tạo chuyên sâu theo lộ trình từ 6 tháng đến 1 năm, nâng cao toàn diện kỹ năng.

• Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh:

o Lương thoả thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

o Thưởng tháng, quý, năm theo kết quả công việc.

o Hỗ trợ chi phí xăng xe, điện thoại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty BHNT Prudential VN - Điểm Tựa Của Bạn tại Tây Ninh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin