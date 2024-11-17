Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Minh Tùng làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật cơ khí Tại Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Minh Tùng
- Hà Nội: Tổ 38, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam, Đông Anh
Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật cơ khí Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
• Tìm kiếm và liên hệ với khách hàng, đối tác hoặc các tổ chức thương mại, tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại... có nhu cầu về gia công cơ khí, khuôn mẫu;
• Tổ chức tiếp đón khách hàng, đối tác đến tham quan tại công ty;
• Giới thiệu năng lực của công ty theo yêu cầu của khách hàng, đối tác hoặc các tổ chức thương mại, tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại...;
• Tìm kiếm và tham gia triển lãm, hội thảo ngành cơ khí, công nghiệp phụ trợ trong nước;
• Tiếp nhận và phân tích nhu cầu, mong muốn, đặc điểm của khách hàng, thị trường;
• Khai thác nhu cầu của khách hàng và đối tác.
• Xác nhận tính khả thi đối với các yêu cầu báo giá từ Khách hàng;
• Hỗ trợ thông tin cho nhân viên báo giá trong quá trình báo giá
• Tiếp nhận thông tin bất thường từ khách hàng hoặc nội bộ trong quá trình khai phá, sản xuất hàng loạt;
• Đàm phán phương án xử lý bất thường;
• Dịch tài liệu báo cáo bất thường.
• Soạn thảo hợp đồng/Xem xét các điều khoản hợp đồng nhận được từ khách hàng;
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành cơ khí.
- Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật
- Có kỹ năng vẽ Autocad
- Có kỹ năng ngoại giao tốt, nói thông thao tiếng anh, hoặc Trung
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; - Có kiến thức về hoạt động marketing
-Ưu tiên người có kinh nghiệm.
Tại Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Minh Tùng Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian thử việc: 2 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Minh Tùng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI