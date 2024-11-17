Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty TNHH Công nghệ Vietbay làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Công nghệ Vietbay
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Công ty TNHH Công nghệ Vietbay

Bán hàng kỹ thuật cơ khí

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà A8 KĐT Five Star Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công nghệ Vietbay

Công ty TNHH Công nghệ Vietbay

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: A8 - TT1, KĐT Fivestar Mỹ Đình, Lô DD, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

