Tuyển Bán hàng kỹ thuật cơ khí Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 189 Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật cơ khí Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

- Chủ động tìm kiếm khách hàng, tư vấn sản phẩm cho khách hàng

- Làm báo giá, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng

- Chuẩn bị hồ sơ chào thầu (khi cần)

- Theo dõi chặt chẽ quá trình thực hiện hợp đồng: đặt hàng, lắp đặt, bàn giao, nghiệm thu....

- Tổng hợp doanh số, theo dõi công nợ khách hàng

- Tham gia các buổi đào tạo sản phẩm và kỹ năng bán hàng của công ty tổ chức.

- Ưu tiên Nam. Sức khoẻ tốt;

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật ô tô hoặc cơ khí ...

- Kỹ năng tin học văn phòng, tổng hợp thống kê và báo cáo tốt, có khả năng thuyết trình.

- Ưu tiên người có kinh nghiệm về Marketing;

- Có thể đọc hiểu tài liệu và giao tiếp tiếng anh tốt.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Nhanh nhẹn, tư duy tốt, đam mêm kinh doanh

Tại Công ty Cổ phần công nghệ thiết bị Tân Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo thỏa thuận, phụ thuộc vào năng lực và hiệu quả công việc ( 13 - 16tr);

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN ... theo quy định của Luật lao động. Công ty cung cấp bổ sung thêm gói Healthcare của PVI;

- Ăn trưa tại canteen Công ty (miễn phí);

- Thưởng các dịp lễ, tết, dịp kỷ niệm cá nhân như sinh nhật, 20/10,8/3, tết thiếu nhi, rằm trung thu...

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Du xuân, nghỉ mát, teambuilding theo kế hoạch của công ty;

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị, văn phòng làm việc hiện đại; Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, có nhiều cơ hội phát triển;

- Được tham gia các khóa đào tạo nội tâm, kiến thức, kỹ năng phát triển bản thân.

- Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của CLB, hoạt động Công ty tổ chức.

