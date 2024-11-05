Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Công Nghệ Oryza Systems làm việc tại Quảng Nam thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: - Quảng Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

-Thu thập và tổng hợp thông tin thị trường, đối thủ, các sản phẩm cạnh tranh. Sử dụng lập luận chặt chẽ để trình bày, quảng bá và bán sản phẩm/dịch vụ cho các khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng

- Phân tích lợi ích-chi phí-nhu cầu của các khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng để có phương án đáp ứng hợp lí

- Thiết lập, duy trì và phát triển các mối quan hệ làm ăn tích cực với khách hàng và đối tác .

- Chịu trách nhiệm đảm bảo doanh số cá nhân/ mục tiêu cá nhân theo quy định Công ty/ yêu cầu của Quản lý.

- Tìm kiếm, thiết lập và mở rộng hệ thống khách hàng và bán hàng; Đề xuất phương án hỗ trợ và tiếp cận khách hàng.

- Giải quyết các vấn đề và phàn nàn của khách hàng nhằm tối đa mức độ thỏa mãn

- Phối hợp với các nhân viên kinh doanh và nhân viên các phòng ban khác để đạt mục tiêu kinh doanh

- Phân tích tiềm năng thị trường, theo dõi các báo cáo về năng lực kinh doanh

- Tổng hợp số liệu, lập và nộp các báo cáo về thực hiện kế hoạch và kết quả hoạt động kinh doanh theo định kỳ cho Quản lý trực tiếp và Lãnh đạo.

- Cập nhật các ứng dụng, xu thế mới trong hoạt động quảng bá xúc tiến

- Liên tục tiếp nhận phản hồi và rút kinh nghiệm để cải thiện hoạt động kinh doanh

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc có liên quan

- Có kinh nghiệm làm Nhân viên kinh doanh hoặc các vị trí có liên quan công nghệ thông tin, CCTV, Smarthome...

- Thành thạo các công cụ MS Office

- Quen thuộc với các phần mềm CRM

- Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu

- Thành thạo các kĩ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán

- Thành thạo các kĩ năng tổ chức công việc, quản lí thời gian

- Có khả năng tự chào hàng đến từng loại đối tượng khách hàng

- Thành thạo kĩ năng quản trị mối quan hệ

- Cởi mở tiếp thu các góp ý phản hồi

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Oryza Systems Thì Được Hưởng Những Gì

- Được xét tăng lương, thăng tiến theo năng lực thực tế.

- Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ theo luật định.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.

- Được phát huy tối đa năng lực bản thân trong mảng công việc được giao.

- Được đi du lịch hằng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Oryza Systems

