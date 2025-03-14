Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tấn Phát làm việc tại Bình Định thu nhập Từ 7 Triệu

Mức lương Từ 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: - 07 Trần Anh Tông, Nguyễn Văn Cừ, Quy Nhơn, Bình Định, Thành phố Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 7 Triệu

- Tìm kiếm, mở rộng khách hàng. Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng trong và ngoài tỉnh;

- Chịu trách nhiệm trong phạm vi bán hàng theo chiến lược phát triển kinh doanh của công ty.

- Xây dựng quan hệ khách hàng với các đối tác bán hàng tiềm năng, đại lý.

- Phối hợp với Bộ phận Marketing để nâng cao hình ảnh thương hiệu và hoạt động bán hàng tại các cửa hàng.

- Phân phối và quản lý hợp đồng hiệu quả trên từng cửa hàng.

- Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và gắn kết mối quan hệ với chủ cửa hàng.

- Hoàn thành công việc bán hàng cơ bản (cuộc gọi chăm sóc khách hàng định kỳ, kế hoạch làm việc hàng tháng, báo cáo bán hàng hàng tuần)

- Làm việc theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công ty

Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan như: Kinh tế, quản trị kinh doanh, makerting…

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã làm qua mảng đồ uống

- Kỹ năng giao tiếp tốt và thương lượng tốt

- Kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý công việc

- Chịu áp lực cao trong công việc

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tấn Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước;

- Được hưởng các quyền lợi khác: khám sức khoẻ định kỳ, du lịch…

- Làm việc trong môi trường năng động, hoà đồng...

- Lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tấn Phát

