Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Xử Lý Nước Hung Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 175 Trương Vĩnh Ký , Tân Thành , Tân Phú, Quận Tân Phú

Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu

1 . Liên hệ với khách hàng về việc báo giá, nhận đơn hàng , thu thập đầy đủ dữ liệu của khách hàng như : Tên cty, địa chỉ, MST, số đt cần liên lạc và tên của người mua hàng . Sau đó lên đơn hàng để chuẩn bị giao hàng.

2. Tiếp nhận điện thoại của khách hàng phản ánh về việc bán hàng và báo cáo lại cho chủ quản biết tình hình sớm nhất .

3. Khi tiếp điện thoại khách hàng thì nói chuyện phải lịch sự, hòa nhã ,tránh làm mất lòng khách.

4. Trao đổi với chủ Quản để hẹn thời gian giao hàng cho khách hàng được chu đáo và theo đúng thời gian của khách.

5. Tiếp nhận Thông tin Khách hàng báo Sửa Chửa –Sự Cố từ khách hàng để báo lại Tổ Trưởng Kỹ Thuật .

6. Cuối ngày tập hợp chứng từ gửi về cho kế toán.Lưu file rõ rang ngăn nắp.

7.Giữa hoặc cuối tháng báo cáo với Giám đốc về tình hình bán hàng trong tháng bằng văn bản.

Yêu Cầu Công Việc

1Trình độ từ trung cấp nghề trở lên. Ưu tiên có KINH NGHIỆM , Ngành học môi trường là ưu thế trong tuyển dụng của chúng tôi.

2. Nữ , sức khỏe tốt, từ 21 đến 35 tuổi

3.Có kỹ năng làm việc nhóm, lên kế hoạch và quản lý thời gian tốt, có khả năng thích ứng với công việc nhanh, biết chủ động tổ chức và kiêm soát công việc;

4.Trung thực, cẩn thận, sáng tạo, ngăn nắp , có tinh thần trách nhiệm với công việc, có tinh thần gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Xử Lý Nước Hung Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương dựa trên năng lực và kinh nghiệm :

Lương căn bản + trợ cấp + ăn trưa + trợ cấp khác.

Thấp nhất 8.000.000/ tháng

Phụ cấp khác: theo quy định và kết quả kinh doanh của Công Ty;

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT và BHTN theo quy định của Pháp Luật;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Xử Lý Nước Hung Gia

