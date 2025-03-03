Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Xử Lý Nước Hung Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Xử Lý Nước Hung Gia
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Xử Lý Nước Hung Gia

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Xử Lý Nước Hung Gia

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 175 Trương Vĩnh Ký , Tân Thành , Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu

1 . Liên hệ với khách hàng về việc báo giá, nhận đơn hàng , thu thập đầy đủ dữ liệu của khách hàng như : Tên cty, địa chỉ, MST, số đt cần liên lạc và tên của người mua hàng . Sau đó lên đơn hàng để chuẩn bị giao hàng.
2. Tiếp nhận điện thoại của khách hàng phản ánh về việc bán hàng và báo cáo lại cho chủ quản biết tình hình sớm nhất .
3. Khi tiếp điện thoại khách hàng thì nói chuyện phải lịch sự, hòa nhã ,tránh làm mất lòng khách.
4. Trao đổi với chủ Quản để hẹn thời gian giao hàng cho khách hàng được chu đáo và theo đúng thời gian của khách.
5. Tiếp nhận Thông tin Khách hàng báo Sửa Chửa –Sự Cố từ khách hàng để báo lại Tổ Trưởng Kỹ Thuật .
6. Cuối ngày tập hợp chứng từ gửi về cho kế toán.Lưu file rõ rang ngăn nắp.
7.Giữa hoặc cuối tháng báo cáo với Giám đốc về tình hình bán hàng trong tháng bằng văn bản.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1Trình độ từ trung cấp nghề trở lên. Ưu tiên có KINH NGHIỆM , Ngành học môi trường là ưu thế trong tuyển dụng của chúng tôi.
1Trình độ từ trung cấp nghề trở lên
2. Nữ , sức khỏe tốt, từ 21 đến 35 tuổi
3.Có kỹ năng làm việc nhóm, lên kế hoạch và quản lý thời gian tốt, có khả năng thích ứng với công việc nhanh, biết chủ động tổ chức và kiêm soát công việc;
4.Trung thực, cẩn thận, sáng tạo, ngăn nắp , có tinh thần trách nhiệm với công việc, có tinh thần gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Xử Lý Nước Hung Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương dựa trên năng lực và kinh nghiệm :
Lương căn bản + trợ cấp + ăn trưa + trợ cấp khác.
Thấp nhất 8.000.000/ tháng
Phụ cấp khác: theo quy định và kết quả kinh doanh của Công Ty;
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT và BHTN theo quy định của Pháp Luật;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Xử Lý Nước Hung Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Xử Lý Nước Hung Gia

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiết Bị Xử Lý Nước Hung Gia

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tổ 3, ấp Xóm Gốc, Xã Long An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

