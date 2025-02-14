Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng An Viên An Lộc Phát làm việc tại Bình Định thu nhập Từ 8 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng An Viên An Lộc Phát làm việc tại Bình Định thu nhập Từ 8 Triệu

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng An Viên An Lộc Phát
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng An Viên An Lộc Phát

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng An Viên An Lộc Phát

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Định:

- Tổ 4 khu vực 8, Phường Bùi Thị Xuân, Tp. Quy Nhơn, Bình Định., Thành phố Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ: Giới thiệu các loại sản phẩm và dịch vụ của An Viên cung cấp, vị trí, giá cả; Tư vấn về quy trình, thủ tục mua bán, thanh toán; Giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ; Đưa khách hàng tham quan thực tế nghĩa trang.
- Chốt giao dịch và ký kết hợp đồng chuyển nhượng đất/hợp đồng xây dựng: Hướng dẫn khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán.
- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng: Hỗ trợ tư vấn thêm về các dịch vụ (chăm sóc mộ phần, chăm sóc cảnh quan...); Theo dõi quá trình thanh toán của khách hàng; Chăm sóc khách hàng trong các dịp đặc biệt (lễ, tết...).
- Phối hợp với các bộ phận khác: Phối hợp với bộ phận kế toán để quản lý doanh thu; Phối hợp với bộ phận quản lý sản phẩm để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Đóng góp, đề xuất liên quan đến hoạt động kinh doanh.
- Thực hiện các chỉ tiêu KPI của bộ phận.
- Báo cáo công việc: Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ và các công việc phụ trách bộ phận giao.
- Báo cáo Ban TGĐ/TGĐ định kỳ theo quy định của Công ty về tình hình thực hiện nhiệm vụ.
- Thực hiện có công việc khác khi có yêu cầu từ phụ trách.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu công việc - Tuổi: từ 30 tuổi trở lên
- Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao Đẳng chuyên ngành Quản trị kinh doanh;
- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí chăm sóc khách hàng;
- Có tính trung thực, siêng năng, chu đáo; khả năng chịu áp lực và trách nhiệm cao;
- Kỹ năng làm việc: kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng làm việc nhóm, thành thạo tin học văn phòng.
- Có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi.
- Đi làm vào các ngày nghỉ: chủ nhật, ngày lễ, tết....

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng An Viên An Lộc Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản 8.000.000đ/26 công
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
- Các chế độ của Công ty: Lương tháng 13; Nghỉ 12 ngày phép/năm; BHXH
- Các phúc lợi khác của Công ty: Thưởng Lễ Tết; Du lịch; Chăm sóc sức khỏe.
- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng An Viên An Lộc Phát

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng An Viên An Lộc Phát

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng An Viên An Lộc Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 01 Tòa nhà Pisico, số 99 đường Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

