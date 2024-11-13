Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH FIC HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Plaschem - Số 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.

Tư vấn và bán các tour du lịch, dịch vụ du lịch phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Lập kế hoạch và tổ chức các tour du lịch, đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện tour du lịch.

Chăm sóc khách hàng sau khi kết thúc tour du lịch.

Báo cáo doanh số bán hàng và các hoạt động kinh doanh khác.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm trong lĩnh vực kinh doanh du lịch.

Có kiến thức về các sản phẩm du lịch, các điểm đến du lịch trong và ngoài nước.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Có khả năng tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH FIC HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH FIC HÀ NỘI

