Tuyển Bảo trì/sửa chữa Công ty TNHH WellLiving Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH WellLiving Vietnam
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Bảo trì/sửa chữa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bảo trì/sửa chữa Tại Công ty TNHH WellLiving Vietnam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 227 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Bảo trì/sửa chữa Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Thực hiện các công việc kỹ thuật (tư vấn, lắp đặt, bảo trì, bảo hành) theo quy trình, quy chuẩn cho các hệ thống điện nước dân dụng: máy lọc nước, máy lọc không khí,...
-
- Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật liên quan đến công việc.
- Đưa ra giải pháp và xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh.
- Làm các nhiệm vụ khác theo phân công của Người phụ trách.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trường nghề, trung cấp, cao đẳng chuyên ngành liên quan như cơ khí, điện, điện tử, điện lạnh.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương là một lợi thế. Ứng viên được đào tạo trực tiếp để thành thạo công việc.
- Kỹ thuật là công việc yêu thích và có thể là định hướng phát triển lâu dài.
- Thái độ làm việc: Chủ động, chuyên nghiệp, nghiêm túc, siêng năng, nhanh nhẹn.
- Phẩm chất cơ bản: Trung thực, thẳng thắn, tử tế, cẩn thận.
- Khả năng cơ bản: Sẵn sàng học hỏi, thực hiện đúng theo và tư duy để tối ưu các quy trình, quy chuẩn giúp khách hàng được chăm sóc tốt và công ty hoạt động hiệu quả.
- Kỹ năng cơ bản: Chia sẻ rõ ràng, lắng nghe chủ động, quản lý thời gian tốt, xử lý công việc đến tận cùng.

Tại Công ty TNHH WellLiving Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ hấp dẫn
- Mức lương thưởng hấp dẫn và cạnh tranh so với thị trường (theo năng lực).
- BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành.
- Lương tháng 13, thưởng dự án, thường kết quả kinh doanh theo lộ trình.
- Quà tặng vào dịp Lễ, Tết.
- Du lịch nghỉ dưỡng 2 - 4 lần 1 năm.
- Nghỉ giải lao văn phòng chung 1 tiếng 1 lần.
- Chương trình chăm sóc Thành viên “Member Wellness Program” định kỳ từ mỗi tuần.
- Chương trình thăm hỏi gia đình, hiếu hỷ, sinh con,...
- Chương trình phúc lợi đặc biệt theo thâm niên làm việc.
2. Cơ hội phát triển nghề nghiệp
- Tiếp cận với những công nghệ, giải pháp chăm sóc sức khoẻ tân tiến nhất trên thế giới hiện nay.
- Được khuyến khích cung cấp sản phẩm, dịch vụ chỉn chu và tốt nhất cho khách hàng.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, không ngừng nỗ lực để hướng tới sự xuất sắc.
- Được đào tạo về kiến thức, kỹ năng.
- Được tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực của bản thân.
- Lộ trình phát triển rõ ràng.
3. Môi trường làm việc, văn hoá
- Môi trường vật lý: Chú trọng không gian, vệ sinh và chất lượng môi trường văn phòng về không khí, nước (trang bị hệ thống lọc không khí và lọc nước với tiêu chuẩn cao từ những Thương hiệu hàng đầu Thế giới).
- Môi trường văn hoá: Công ty chú trọng vào đào tạo phát triển năng lực thành viên và chăm sóc, rèn luyện sức khỏe thể chất, tinh thần thông gia Chương trình chăm sóc đặt biệt” “Member Wellness Program” định kỳ.
- Chuyên nghiệp: Công ty chú trọng nâng cao và không ngừng cải thiện tiêu chuẩn, liên tục học hỏi, đổi mới và nâng cấp, tử tế, không độc hại, không thị phị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH WellLiving Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 227 Phố Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

