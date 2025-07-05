Tuyển Video Editor Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa N01T01 chung cư Ngoại Giao Đoàn, Từ Liêm, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Công việc chính: Dựng Video thành phẩm theo chủ đề hài, học đường, drama,.. được Leader/ Giám đốc phân công

- Các công việc khác:

Nhận ý tưởng từ Biên kịch/ Biên tập/ Đạo Diễn, trao đổi với Biên kịch/ Biên tập/ Đạo Diễn để nắm được mục tiêu của sản phẩm

Biên tập và chỉnh sửa nội dung video

Đóng góp ý tưởng cải thiện chất lượng sản phẩm team.

Báo cáo hiệu quả công việc cho leader

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng phần mềm dựng video: Adobe Premiere

- Có tư duy hình ảnh, kỹ thuật ánh sáng, khả năng sáng tạo trong chỉnh sửa video

- Tự tin, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm, tuân thủ kỷ luật

- Có thể làm việc dưới cường độ cao; có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

- Có khả năng sử dụng thêm các phần mềm khác để cải thiện chất lượng sản phẩm là 1 lợi thế

Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập bao gồm: Lương cứng khởi điểm 8 – 15 triệu/tháng (tùy năng lực và mức KPIs) + thưởng hiệu quả công việc

- Bonus năm: Lương tháng thứ 13; review lương 1 lần

- Tham gia BHXH, chế độ nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước

- Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

- Tham gia các hoạt động thường niên: du lịch, Gala cuối năm, teambuilding cùng Công ty, hoặc các phong trào do team tổ chức

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và cơ hội phát triển bản thân

- Làm việc cùng đội ngũ Production chuyên nghiệp, có cơ hội trải nghiệm và học hỏi những kỹ năng khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin