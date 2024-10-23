Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD

Mức lương 500 - 1 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes GreenBay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 500 - 1 USD

Hỗ trợ kỹ thuật cho bộ phận kinh doanh để tìm kiếm khách hàng mới sử dụng các giải pháp thiết kế, mô phỏng và đo lường điện của các đối tác của công ty như Keysight Technologies/ Scienlab (Hoa Kỳ), SUITA Electric (Nhật Bản), IPG Automotive (Đức), ... Soạn thảo các giải pháp/đề xuất kỹ thuật, thực hiện demo, phân tích cạnh tranh về thông số kỹ thuật giữa các thiết bị, giải pháp. Chịu trách nhiệm về cấu hình, đáp ứng kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật trong các Hồ sơ dự thầu và Hợp đồng kinh tế. Hỗ trợ kỹ thuật cho việc triển khai hợp đồng, đào tạo khách hàng sử dụng sản phẩm/thiết bị, bảo hành và bảo dưỡng thiết bị. Thực hiện các dự án demo thiết bị hoặc demo giải pháp, hỗ trợ kĩ thuật hoặc các công việc liên quan. Dịch và bàn giao tài liệu kỹ thuật (tiếng Anh, tiếng Việt) cho người dùng. Báo cáo công việc được giao cho Cấp quản lý, Ban giám đốc theo quy định và khi có yêu cầu. Các công việc khác khi được phân công.

Hỗ trợ kỹ thuật cho bộ phận kinh doanh để tìm kiếm khách hàng mới sử dụng các giải pháp thiết kế, mô phỏng và đo lường điện của các đối tác của công ty như Keysight Technologies/ Scienlab (Hoa Kỳ), SUITA Electric (Nhật Bản), IPG Automotive (Đức), ...

Keysight Technologies/ Scienlab (Hoa Kỳ), SUITA Electric (Nhật Bản), IPG Automotive (Đức), ...

Soạn thảo các giải pháp/đề xuất kỹ thuật, thực hiện demo, phân tích cạnh tranh về thông số kỹ thuật giữa các thiết bị, giải pháp.

Chịu trách nhiệm về cấu hình, đáp ứng kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật trong các Hồ sơ dự thầu và Hợp đồng kinh tế.

Hỗ trợ kỹ thuật cho việc triển khai hợp đồng, đào tạo khách hàng sử dụng sản phẩm/thiết bị, bảo hành và bảo dưỡng thiết bị.

Thực hiện các dự án demo thiết bị hoặc demo giải pháp, hỗ trợ kĩ thuật hoặc các công việc liên quan.

Dịch và bàn giao tài liệu kỹ thuật (tiếng Anh, tiếng Việt) cho người dùng.

Báo cáo công việc được giao cho Cấp quản lý, Ban giám đốc theo quy định và khi có yêu cầu.

Các công việc khác khi được phân công.

Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Điện/ Điện tử hoặc các ngành tương đương. Có kinh nghiệm thiết kế, mô phỏng hoặc đo kiểm ở một trong các lĩnh vực: EV/HEV/Automotive, Solar, Electricity Grid là một lợi thế. Tiếng Anh: đọc hiểu và soạn thảo tài liệu kỹ thuật, có khả năng giao tiếp (nghe, nói) các nội dung kỹ thuật. Sử dụng thành thạo MS Office. Có tính tổ chức, đáng tin cậy, năng động và tự tin. Tư duy tích cực và có trách nhiệm cao trong công việc. Có khả năng chịu áp lực cao để đạt được mục tiêu công việc.

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Điện/ Điện tử hoặc các ngành tương đương.

Có kinh nghiệm thiết kế, mô phỏng hoặc đo kiểm ở một trong các lĩnh vực: EV/HEV/Automotive, Solar, Electricity Grid là một lợi thế.

EV/HEV/Automotive, Solar, Electricity Grid

Tiếng Anh: đọc hiểu và soạn thảo tài liệu kỹ thuật, có khả năng giao tiếp (nghe, nói) các nội dung kỹ thuật.

có khả năng giao tiếp (nghe, nói) các nội dung kỹ thuật

Sử dụng thành thạo MS Office.

Có tính tổ chức, đáng tin cậy, năng động và tự tin.

Tư duy tích cực và có trách nhiệm cao trong công việc.

Có khả năng chịu áp lực cao để đạt được mục tiêu công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 500-1500 USD tùy theo năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng: Các ngày lễ như 30/4, 1/5, 2/9...; lương tháng 13, incentive

Được cấp máy tính xách tay, sim điện thoại trả sau và thẻ taxi Mai Linh, Grab (sử dụng khi làm việc ngoài văn phòng).

Được cấp thẻ Cư dân Vinhomes Green Bay để sử dụng đầy đủ các tiện ích của KĐT cao cấp (Bơi, tập Gym...)

Được hỗ trợ vé máy bay, phòng khách sạn và chi phí ăn uống, tiếp khách khi đi công tác.

Được tham gia du lịch cùng Công ty hàng năm.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động Việt Nam.

Các trợ cấp khác: Theo Luật lao động Việt Nam, theo Nội quy lao động và Quy chế tài chính của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ASIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin