Tuyển Hành chính Công ty cổ phần cơ khí dầu khí làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Hành chính Công ty cổ phần cơ khí dầu khí làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty cổ phần cơ khí dầu khí
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty cổ phần cơ khí dầu khí

Hành chính

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty cổ phần cơ khí dầu khí

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 89 Yên Lãng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ, ban hành nội quy, quy chế của Công ty.
• Tham gia thẩm định tính pháp lý của các văn bản do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty ban hành.
• Chủ động soát xét, kiểm tra lại toàn bộ các loại mẫu hợp đồng (hợp đồng mua bán, hợp tác kinh doanh, hợp đồng lao động....) và thẩm định tính hợp pháp, pháp lý của các văn bản, hợp đồng,... ký kết của Công ty, báo cáo đề xuất điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với quy định.
• Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của Công ty đều thực hiện theo đúng pháp luật.
• Tham gia cố vấn, hỗ trợ pháp luật cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty.
• Tổ chức triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập, cơ cấu lại Công ty, thực hiện các dự án đầu tư.
• Trực tiếp làm việc với các cơ quan pháp luật và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến pháp luật.
• Thay mặt Công ty để tiến hành các thủ tục pháp lý trong quá trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp và các thủ tục tố tụng pháp lý có liên quan.
• Tham gia giải quyết tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và người lao động Công ty; tham gia tố tụng hoặc tham mưu thuê luật sư tham gia tố tụng với tư cách người đại diện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty.
• Tư vấn hoặc tham mưu việc thuê tư vấn pháp luật đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty, đánh giá rủi ro môi trường đầu tư kinh doanh đối với các dự án đầu tư, hợp tác kinh doanh của Công ty với nước ngoài (nếu có);

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Luật (ưu tiên ngành Luật kinh tế, doanh nghiệp)
• Ứng viên có tối thiểu từ 03 năm trở lên tại các vị trí trợ lý, phụ trách pháp chế,
• Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ hành nghề luật sư;
• Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng Tiếng Anh
• Có kiến thức và kinh nghiệm về các hoạt động của pháp chế của doanh nghiệp. Hiểu sâu về các luật chuyên ngành liên quan vận dụng vào nghề nghiệp.

Tại Công ty cổ phần cơ khí dầu khí Thì Được Hưởng Những Gì

• Được làm việc trực tiếp cùng các chuyên gia, lãnh đạo cấp cao trực tiếp của Công ty và đối tác lớn
• Thu nhập theo năng lực (15 - 20tr)
• Cơ hội tiếp cận với các đối tác, thương hiệu lớn trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần cơ khí dầu khí

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần cơ khí dầu khí

Công ty cổ phần cơ khí dầu khí

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường D1, khu C, khu công nghiệp Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-ly-tong-giam-doc-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job253364
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h
Tuyển Trợ Lý thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA HÀ NỘI
Tuyển Trợ Lý Kinh Doanh thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA HÀ NỘI
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Alifaco
Tuyển Trợ Lý Giám Đốc thu nhập 0.1 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH MTV Alifaco
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Thư Ký thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 29/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOVE SYNC
Tuyển Trợ Lý Tiếng Trung thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MOVE SYNC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần HHP GLOBAL Pro Company
Tuyển Trợ Lý Tổng Giám Đốc thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
Công ty cổ phần HHP GLOBAL Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV DTC
Tuyển Trợ Lý Kinh Doanh thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH TMDV DTC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Navee
Tuyển Account Manager thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Navee
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM
Tuyển Trợ Lý Tiếng Trung thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/12/2024
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG THAO HÀ NỘI
Tuyển Thư Ký thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG THAO HÀ NỘI
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 32 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 10 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 93 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 183 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Thu hồi nợ Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 30/10/2025
Hà Nội Còn 31 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 32 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h
Tuyển Trợ Lý thu nhập 9 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Quảng cáo trực tuyến 24h
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA HÀ NỘI
Tuyển Trợ Lý Kinh Doanh thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG GIA HÀ NỘI
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Alifaco
Tuyển Trợ Lý Giám Đốc thu nhập 0.1 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH MTV Alifaco
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Tuyển Thư Ký thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Hạn nộp: 29/12/2024
Hưng Yên Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOVE SYNC
Tuyển Trợ Lý Tiếng Trung thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MOVE SYNC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần HHP GLOBAL Pro Company
Tuyển Trợ Lý Tổng Giám Đốc thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
Công ty cổ phần HHP GLOBAL Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV DTC
Tuyển Trợ Lý Kinh Doanh thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH TMDV DTC
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Navee
Tuyển Account Manager thu nhập 6 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần Navee
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM
Tuyển Trợ Lý Tiếng Trung thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ YU HONG VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/12/2024
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG THAO HÀ NỘI
Tuyển Thư Ký thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG THAO HÀ NỘI
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất