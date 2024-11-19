Tuyển Hành chính Công ty cổ phần cơ khí dầu khí làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 89 Yên Lãng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung điều lệ, ban hành nội quy, quy chế của Công ty.

• Tham gia thẩm định tính pháp lý của các văn bản do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty ban hành.

• Chủ động soát xét, kiểm tra lại toàn bộ các loại mẫu hợp đồng (hợp đồng mua bán, hợp tác kinh doanh, hợp đồng lao động....) và thẩm định tính hợp pháp, pháp lý của các văn bản, hợp đồng,... ký kết của Công ty, báo cáo đề xuất điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với quy định.

• Đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của Công ty đều thực hiện theo đúng pháp luật.

• Tham gia cố vấn, hỗ trợ pháp luật cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty.

• Tổ chức triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập, cơ cấu lại Công ty, thực hiện các dự án đầu tư.

• Trực tiếp làm việc với các cơ quan pháp luật và giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến pháp luật.

• Thay mặt Công ty để tiến hành các thủ tục pháp lý trong quá trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp và các thủ tục tố tụng pháp lý có liên quan.

• Tham gia giải quyết tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và người lao động Công ty; tham gia tố tụng hoặc tham mưu thuê luật sư tham gia tố tụng với tư cách người đại diện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty.

• Tư vấn hoặc tham mưu việc thuê tư vấn pháp luật đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty, đánh giá rủi ro môi trường đầu tư kinh doanh đối với các dự án đầu tư, hợp tác kinh doanh của Công ty với nước ngoài (nếu có);

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Luật (ưu tiên ngành Luật kinh tế, doanh nghiệp)

• Ứng viên có tối thiểu từ 03 năm trở lên tại các vị trí trợ lý, phụ trách pháp chế,

• Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ hành nghề luật sư;

• Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng Tiếng Anh

• Có kiến thức và kinh nghiệm về các hoạt động của pháp chế của doanh nghiệp. Hiểu sâu về các luật chuyên ngành liên quan vận dụng vào nghề nghiệp.

Tại Công ty cổ phần cơ khí dầu khí Thì Được Hưởng Những Gì

• Được làm việc trực tiếp cùng các chuyên gia, lãnh đạo cấp cao trực tiếp của Công ty và đối tác lớn

• Thu nhập theo năng lực (15 - 20tr)

• Cơ hội tiếp cận với các đối tác, thương hiệu lớn trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần cơ khí dầu khí

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.