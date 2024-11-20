Tuyển Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Infonet, số 33 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Cùng với cán bộ kinh doanh, tham gia thương thảo và hoàn thiện các hợp đồng kinh tế
Làm việc, thống nhất với khách hàng và chịu trách nhiệm soạn thảo, hoàn thiện các công văn, hồ sơ, chứng từ nghiệm thu, thanh toán theo đúng các điều khoản quy định trong hợp đồng kinh tế đã ký kết.
Phối hợp với các cán bộ quản trị dự án, kinh doanh, kỹ thuật, xuất nhập khẩu, kế toán trong quá trình thực hiện công việc.
Theo dõi kế hoạch dự án, triển khai và kiểm soát công tác thực hiện thuộc Dự án được phân công
Theo dõi, cập nhật, tổng hợp và báo cáo tiến độ triển khai các hạng mục của Dự án
Nắm bắt và cập nhật các thông tin, tài liệu, các vấn đề và vướng mắc gặp phải cho các bên liên quan;
Quản lý các hồ sơ, văn bản đi và đến của Dự án theo Quy định của Công ty
Thư ký cuộc họp, ghi biên bản và tóm tắt, tổng hợp nội dung các cuộc họp thuộc phạm vi thực hiện dự án;
Tổ chức và tham gia triển khai công tác hậu cần cho các khóa đào tạo thuộc Dự án
Lộ trình phát triển nghề nghiệp: Được khuyến khích và tạo điều kiện phát triển bản thân (nếu có mong muốn) để có thể đảm nhiệm các vị trí Quản trị dự án, Kinh doanh khi có đủ kiến thức và kinh nghiệm
Lộ trình phát triển nghề nghiệp

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:
Tốt nghiệp đại học tại các trường có uy tín chất lượng như ĐH Ngoại Thương, ĐH KTQD, ĐH Thương Mại...
Kinh nghiệm:
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm 1-2 năm trong các công việc có tính chất tương tự (Có hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh dự án, CNTT tại các công ty SI -Tích hợp hệ thống là một thuận lợi trong công việc).
Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, hướng dẫn trong quá trình làm việc.
Kỹ năng cần thiết:
Kỹ năng giao tiếp với khách hàng.
Kỹ năng soạn thảo văn bản,biết cách trình bày văn bản theo chuẩn mực của các cơ quan, doanh nghiệp.
Kỹ năng đọc hiểu các yêu cầu, quy định của hợp đồng
Ngoại ngữ: Đọc tài liệu bằng tiếng Anh.
Tin học văn phòng: Sử dụng tốt ứng dụng tin học văn phòng: MS Office (MS Word, MS Excel MS PowerPoint, MS Project...)
Phẩm chất:
Cẩn thận trong công việc
Làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:
Thu nhập từ 8-12tr/tháng (thỏa thuận theo năng lực)
Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc đột xuất có thể lên tới 2 lần/năm.
Chế độ đào tạo và phát triển:
Lộ trình phát triển và thăng tiến rõ ràng phù hợp với từng vị trí.
Bảo hiểm và chính sách đãi ngộ:
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 - Chủ nhật.
Nghỉ phép: 12 ngày/năm và ngày phép sẽ được tăng thêm theo thâm niên làm việc.
Phúc lợi hỗ trợ gần 10tr đồng/năm (ăn trưa, khám sức khỏe ...)
Được hưởng chế độ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.
Hưởng các chế độ khác: chương trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm, các chương trình hoạt động nhóm, hoạt động tập thể toàn công ty, du lịch, nghỉ mát, ...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà INFONET, số 33 phố Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất