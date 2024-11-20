Tuyển Marketing CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Kim Giang, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Xây dựng lên kế hoạch, quản lý, điều hành các chiến lược cho phòng marketing

Lên ý tưởng, điều phối và triển khai các chiến dịch nội dung trên nền tảng (Facebook, TikTok, các trang cộng đồng, ...)

Điều phối & giám sát việc triển khai và phối hợp của đội ngũ Marketing về nội dung, thiết kế, quảng cáo, ... đảm bảo KPI và đạt hiệu quả tối đa

Quản lý ngân sách Marketing được phê duyệt đảm bảo tối ưu ngân sách

Đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing và điều chỉnh cho phù hợp để tối đa hóa ROI.

Giám sát các xu hướng trong ngành và công nghệ mới để duy trì lợi thế cạnh tranh.

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xác định khách hàng mục tiêu.

Phối hợp với các bộ phận liên quan nghiên cứu cải tiến dịch vụ theo nhu cầu của khách hàng.

Kết hợp với Sales để tối ưu quy trình tư vấn bán hàng

Quản lý phòng MKT.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành QTKD, MKT hoặc chuyên ngành khác có liên quan.

Độ tuổi từ 27-40 tuổi

Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong lĩnh vực đồ gia dụng nhà bếp

Có kinh nghiệm về xây dựng kế hoạch kinh doanh, chiến lược khuyến mãi và triển khai.

Kỹ năng Quản lý tốt đội ngũ.

Tư duy logic, hiểu và phân tích các chỉ số tốt.

Mạnh performance MKT, digital MKT.

Tại CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 25.000.000 - 30.000.000 VND tùy theo năng lực.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, ...Thưởng Lễ, tết, sinh nhật, thâm niên, ...

Hỗ trợ công cụ, dụng cụ để làm việc.

Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện, sếp tận tình.

Có cơ hội thăng tiến cao.

Đi công tác và học tập du lịch nước ngoài.

Sản phẩm chất lượng tốt, uy tín trên thị trường.

Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 7 (nghỉ Chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM

