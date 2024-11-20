Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần 3t Group Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần 3t Group Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công Ty Cổ Phần 3t Group Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần 3t Group Việt Nam

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà Nam Hải Lakeview

- Lô 01

- 9A Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Hạch toán, kê khai thu chi, chi phí, khấu hao, công nợ, thuế GTGT.
- Quản lý công nợ phải thu, phải trả.
- Kiểm tra tình trạng xuất nhập kho và tồn hàng của kho hàng, lập các phiếu nhập hàng, xuất hàng hoặc hoá đơn mua bán hàng theo quy định.
- Thu thập và thống kê để xử lý các dữ liệu, chứng từ và báo cáo qua các nghiệp vụ kế toán.
- Lập báo cáo theo quy định, tờ khai thuế.
- Tổng hợp, thống kế và đối chiếu các số liệu báo cáo.
- Làm các báo cáo nội bộ về số liệu hạch toán và số liệu phát sinh trong quý.
- Các công việc khác theo yêu cầu Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán.
- Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên làm ở vị trí tương đương.
- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc cho các công ty về lĩnh vực Kiến trúc – Nội thất – Xây dựng.
- Nắm vững nghiệp vụ kế toán tổng hợp, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
- Trung thực, cẩn trọng, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty Cổ Phần 3t Group Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (up to 20tr).
-
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (up to 20tr).
- Phụ cấp ăn trưa, lương tháng 13, thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật, du lịch, nghỉ phép theo quy định công ty.
-
Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực và hiệu quả công việc.
- Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của nhà nước, được đóng BHXH, BHYT, BHTN,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần 3t Group Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần 3t Group Việt Nam

Công Ty Cổ Phần 3t Group Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 131, Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

