Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CP VŨ HOÀNG TELECOM (HN) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 246 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thực hiện công việc được giao từ cấp quản lý

- Nhận nhiệm vụ và thực hiện các công việc được giao từ TP/TBP

2. Thi công, lắp đặt thiết bị, công trình

- Tiếp nhận đầy đủ thông tin k/h, nhu cầu k/h.

- Kiểm tra phụ kiện và hàng hóa, hợp đồng trước khi lắp đặt, thi công.

- Bàn giao thiết bị cho khách trước khi lắp đặt.

- Xác định, thống nhất vị trí với k/h trước khi tiến hành lắp đặt, thi công

- Tư vấn, giải đáp và bàn giao cho k/h về cách lắp đặt và hướng dẫn sử dụng cho k/h

- Nghiệm thu và thu tiền công trình. Hướng dẫn k/h cách sử dụng.

- Bàn giao giấy tờ liên quan cho k/h

- Xác nhận lại với P.KD, Phòng Kho và Giao nhận về công trình đã thi công xong.

- Sau khi hoàn thành công việc được giao, báo cáo cho cấp quản lý ngay trong ngày.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Trung cấp chuyên ngành điện, điện nhẹ hoặc lĩnh vực liên quan.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

- Ham học hỏi, cầu tiến.

- Có kinh nghiệm, kiến thức về ngành CCTV, báo động báo cháy, điện tử, IT... là một lợi thế (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo).

Tại CÔNG TY CP VŨ HOÀNG TELECOM (HN) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn

- Thu nhập: 6 - 25 triệu

- Chế độ đầy đủ theo quy định Nhà nước

- Phúc lợi theo quy định riêng của công ty

- Cơ hội học tập và phát triển

- Thưởng theo tình hình kinh doanh công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP VŨ HOÀNG TELECOM (HN)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin