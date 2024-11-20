Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ VIỆT Ô TÔ (VINFAST MỸ ĐÌNH) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Đường Phạm Hùng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi nhập xuất tồn hồ sơ xe, xác xe ở từng trạng thái và tính ngày xe tồn

Theo dõi, quản lý các khế ước vay vốn ở các trạng thái.

Cân đối dòng tiền, dư nợ các ngân hàng để đưa ra phương án tối ưu sử dụng dòng tiền.

Chịu trách nhiệm theo dõi từng hồ sơ xe để nộp ngân hàng và theo dõi tồn hồ sơ xe ở ngân hàng, phối hợp với admin bán hàng, có kế hoạch rút hồ sơ xe ở ngân hàng kịp thời đáp ứng giao xe

Theo dõi, quản lý và lập hồ sơ hạn mức, bảo hiểm hạn mức với các ngân hàng theo hướng dẫn của KTT

Đối chiếu với hãng tất cả các khoản hỗ trợ, claim và thưởng tháng, quý, năm. Kiểm soát các hồ sơ xe báo bán hàng tháng.

Kiểm soát các hồ sơ xe báo bán với VF hàng tháng

Căn cứ kế hoạch bán hàng, liên hệ ngân hàng để rút hồ sơ xe và thông báo cho PKD thời gian, địa điểm nhận hồ sơ.

Hàng tháng, quý lên phương án kinh doanh của công ty, tổng hợp báo cáo tiền hàng gửi cho Ngân hàng, tính lãi suất vay ngân hàng, trích trước, phân bổ chi phí lãi vay mảng xe ô tô

Thực hiện kiểm kê, đối chiếu công nợ cuối tháng.

Tính lương sản phẩm cho toàn bộ phòng kinh doanh hàng tháng.

Làm BC ngày, tháng, quý, năm mảng kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán

Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở các đại lý ô tô

Kỹ năng giao tiếp tốt, hiểu rõ quy định pháp luật về Thuế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ VIỆT Ô TÔ (VINFAST MỸ ĐÌNH) Thì Được Hưởng Những Gì

-Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, ổn định năng động, cơ hội phát triển cao

- Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, lễ... theo quy định

- Thường xuyên được đào tạo phát triển kỹ năng & chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ trong và ngoài Công ty

- Tham gia các sự kiện, du lịch, ...và các chế độ phúc lợi khác theo Chính sách của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ VIỆT Ô TÔ (VINFAST MỸ ĐÌNH)

