Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Erutech làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - 205 Thụy Khuê, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Viết bài trên Website và Fanpage của Cty chuẩn seo

Lên ý tưởng kịch bản cùng Team Xây dựng các Video ngắn trên nền tảng Tiktok .

Post Bài cho hệ thông kênh Social Media, Post bài Seeding hội nhóm cho Cty .

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê về làm nội dung viết bài trên các nền tảng mạng xã hội .

Khả năng viết bài đánh máy nhanh và tư duy văn phong tốt

Có khả năng xây dựng kịch bản về dich vụ sản phẩm .

Có khả năng tìm kiếm, sàng lọc, phân loại nắm bắt thông tin và Trend trên môi trường mạng xã hội.

Đã từng tốt nghiệp các trường liên quan đến vấn đề Marketing, báo chí tuyên truyền, xã hội nhân văn hoặc tương đương.

Có khoảng 2 năm kinh nghiệm biết viết bài chuẩn SEO website .

Biết và hiểu ngành nghề làm đẹp là 1 lợi thế

Tại Công Ty TNHH Erutech Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 7 - 10 triệu trở lên tùy năng lực và khả năng tư duy bài viết + Phụ cấp + KPI + Thưởng ( thu nhập 10 tr- 12 tr trở lên)

- Thời gian làm việc: Hành chính 26 công /tháng từ thứ 2-Thứ 7 .

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật và công ty;

Được tham gia các chuyến du lịch, thăm quan, team building định kì....;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trọng dụng tài năng, khuyến khích những đột phá sáng tạo, được đào tạo, giao lưu học hỏi, có cơ hội hoàn thiện và phát huy mọi lợi thế của bản thân.

Được làm việc học hỏi với những Admin mạnh mẽ nhất về SEO - Sem

Thưởng tháng lương thứ 13, Xét nâng lương từ 6 tháng/lần .

Cơ hội phát triển thăng tiến lên vị trí cấp Leader seo - quản lí, phát triển khả năng của bản thân

Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Erutech

