Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty TNHH Điện Tử Viễn Thông Toàn Cầu làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Điện Tử Viễn Thông Toàn Cầu
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Công Ty TNHH Điện Tử Viễn Thông Toàn Cầu

Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Tại Công Ty TNHH Điện Tử Viễn Thông Toàn Cầu

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế: 28A ĐƯỜNG HUỲNH TẤN PHÁT, PHƯỜNG AN ĐÔNG, THÀNH PHỐ HUẾ, TP Huế

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thi công lắp đặt các thiết bị điện tử: camera, máy chấm công, smart home, mạng máy tính, cổng tự động, máy xông hơi,...
-Chạy dây, bảo trì hệ thống điện
-Có tinh thần ham học hỏi, chịu khó, tỉ mỉ
-Làm việc tại công trình, nhà riêng của Khách hàng
-Lương cứng: 6.000.000 -8.000.000/ tháng + KPI + PHỤ CẤP

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ 20 – 35t
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành nghề liên quan đến điện, mạng, máy tính, điện tử điện lạnh, điện tử viễn thông...
- Ưu tiên ứng viên đã có k inh ng hiệm về thi công, lắp đặt hệ thống điện, camera, wifi, mạng máy tính, máy ch ấm công, cổng tự động, smart home...

Tại Công Ty TNHH Điện Tử Viễn Thông Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
- Đồng nghiệp thân thiện
- Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước
- Được đi du lịch hằng năm cùng công tyx
-Được thưởng theo công trình, dự án

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Tử Viễn Thông Toàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Điện Tử Viễn Thông Toàn Cầu

Công Ty TNHH Điện Tử Viễn Thông Toàn Cầu

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 28A Huỳnh Tấn Phát, phường An Đông, Thành phố Huế

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

