Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THIÊN AN làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Thôn Trung Lạc, xã Yên Trung, Yên Phong

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Quản lý điện cho xưởng gia công cơ khí: CNC, hàn, cắt, máy dán cạnh...

- Tư vấn, thiết kế giải pháp tự động hoá cho các loại của auto door, overhead door, speed door...

- Đấu, cài đặt hành trình các loại tủ điện (từ điện 220v, 380) đến các thiết bị dòng điện thấp 12v 34.

- Đấu tủ điều khiển interlocking controller, đấu liên động

- Lập kế hoạch triển khai dự án, tối ưu hoá quy trình triển khai dự án trong nhà máy SDV, SEV... - Giám sát triển khai lắp đặt các hệ thống cửa trong SDV, SEV....

- Đo đạc, khảo sát hiện trạng,

- Sử dụng Sketchup (ABF) triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công phục vụ công tác sản xuất đồ gỗ nội thất (tủ, giường, bàn, ghế,...)

- Tính toán, bóc tách khối lượng vật tư

- Sắp xếp, tổ chức thi công theo yêu cầu , tiêu chuẩn kỹ thuật

- Đọc bản vẽ kỹ thuật, điều chỉnh máy, chạy máy CNC cắt gỗ 4 đầu

- Báo cáo tình hình sản xuất, sản lượng cho cấp trên, kiểm tra chất lượng sản phẩm

- Bóc tách bản vẽ từ 3D về 2D,

- Ra bản vẽ chi tiết cho máy CNC

- Vận hành và hướng dẫn công nhân đứng máy CNC tại xưởng sản xuất.

- Quản lý đội nhóm sản xuất CNC và lắp ráp tại xưởng.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tuổi từ 24, giao tiếp tốt.

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 2 năm trở lên ( ưu tiên có kinh nghiệm trong các công ty xây dựng, nội thất)

- Có kỹ năng quản lý công việc và thực hiện các công việc được giao, báo cáo kết quả thực hiện cho cấp trên & lãnh đạo công ty.

- Kỹ năng đào tạo đội ngũ NVBH tốt

- Có tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ chịu khó

- Nhanh nhẹn, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THIÊN AN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 9 - 10 triệu

- BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Xét tăng lương hàng năm.

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và linh hoạt.

- Được đào tạo, phát triển bản thân và có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Hưởng các chế độ phúc lợi khác: Sinh nhật

- Du lịch hàng năm, Team building, New-year party và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THIÊN AN

