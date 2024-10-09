Tuyển R&D/Sản xuất ô tô Công ty TNHH Rita Võ làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH Rita Võ
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công ty TNHH Rita Võ

R&D/Sản xuất ô tô

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng R&D/Sản xuất ô tô Tại Công ty TNHH Rita Võ

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Thủ Đức

Mô Tả Công Việc R&D/Sản xuất ô tô Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc bảo dưỡng, sửa chữa liên quan đến hệ thống máy, gầm, điện theo yêu cầu. Đảo đảm chất lượng, tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa. Chủ động kiểm tra yêu cầu khi nhận vật tư, phụ tùng, lên phương án sửa chữa, thay thế phụ tùng, vật tư; Chịu trách nhiệm về chất lượng các hạng mục sửa chữa đã thực hiện; Thông báo cho tổ trưởng và cố vấn dịch vụ tất cả các phát sinh trong quá trình sửa chữa; Đảm bảo an toàn lao động khi làm việc, vệ sinh nhà xưởng và khu vực sửa chữa; Bảo quản các máy móc, dụng cụ đồ nghề theo đúng định kỳ, thực hiện và duy trì 5S tại xưởng. Thực hiện các công việc khác và báo cáo theo yêu cầu của Ban giám đốc/ Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành ô tô, các ngành nghề liên quan. Không bằng cấp bắt buộc có trên 03 năm kinh nghiệm. Có tính chuyên cần, kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm và có thể làm việc với đội nhóm. Nơi làm việc: 39/11 Xa Lộ Hà Nội, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương (cách Suối Tiên 2km)
Tại Công ty TNHH Rita Võ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8 – 15 triệu (Thỏa thuận theo năng lực). Phụ cấp điện thoại. Hỗ trợ cơm trưa 25k/ngày làm việc. Hưởng đầy đủ các chính sách về BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của luật Lao Động. Lương thưởng các dịp lễ, tết, phúc lợi khác theo chế độ công ty.... 12 ngày phép năm Mua giảm giá các sản phẩm thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn theo chính sách dành cho nhân viên. Ưu đãi từ 30% - 50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Café & mua sắm thời trang tại Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Rita Võ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Rita Võ

Công ty TNHH Rita Võ

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 5A đường số 3, phường An Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

