Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
- Bình Dương:
- KCN Việt Nam
- Singapore, phường Bình Hòa, Thuận An, tỉnh Bình Dương.
- Thuận An, Bình Dương
- Bình Dương, p. Dĩ An, Dĩ An, Hồ Chí Minh
- Bien Hoa, Đồng Nai
- Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Kiểm tra sự phù hợp của số dư tài khoản
- Kiểm tra sự phù hợp của Báo cáo tài chính
- Lập báo cáo thuế, báo cáo thống kê
- Theo dõi và hạch toán các khoản thu - chi, tăng giảm tài khoản cố định
- Hạch toán lương và các khoản trích theo lương
- Làm việc với Kiểm toán độc lập và Kiểm toán nội bộ
- Các công việc phát sinh khác
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
- Giới tính : Nữ
- Tuổi từ 28 trở lên
- Có từ 3 năm kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp trở lên
- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán / Kiểm toán
- Tiếng Anh tốt
- Thành thạo Microsoft Office
- CV gửi bằng tiếng Anh
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì
- Từ T2~ T7 (nghỉ T7 cách tuần)
- Lương thưởng tháng 13, chế độ lương hấp dẫn, tiền thưởng tháng, sinh nhật, lễ...
- Chế độ BHXH, BHYT theo quy định của luật VN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
