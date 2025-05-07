Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CHARM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán – kiểm toán chung của Công ty;

Kiểm soát các tài khoản của Công ty và thực hiện lập báo cáo tài chính;

Phân tích báo cáo, từ đó nắm bắt biến động về chi phí, công nợ… để kịp thời đưa ra những giải pháp để kiểm soát chi phí theo kế hoạch đã đề ra;

Kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của doanh nghiệp;

Quản lý, đánh giá năng lực của nhân viên bộ phận kế toán, phối hợp với bộ phận nhân sự tuyển dụng nhân sự;

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty;

Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính;

Tham mưu cho Ban Giám đốc về việc hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính kế toán của Công ty;

Thực hiện các giao dịch với ngân hàng trong việc vay tín dụng;

Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan;

Có kiến thức về luật kế toán, thuế và các quy định liên quan;

Thành thạo phần mềm kế toán;

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán;

Khả năng sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel);

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc;

Có tinh thần trách nhiệm cao, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt;

Khả năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHARM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực;

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;

Thưởng các ngày lễ, tết và các dịp đặc biệt khác;

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện;

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHARM GROUP

